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Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным

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После завершения выборов в Верховную Раду президент оптимистично оценил свое общение с Владимиром Путиным.
Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России
Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России

После объявления данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет DW.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных.

Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

В свою очередь, Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.

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У Зеленского добиваются переговоров с Путиным

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Теги: переговоры, Владимир Путин, выборы в Верховную Раду, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    22.07.2019, 06:27
Оценка:  0
VSHIVANKA
ГЛУПЫЙ ЗЕЛЬЦ .....
ОН ВСЕ ЕЩЁ ДУМАЕТ , ЧТО ЧТО ТО РЕШАЕТ САМ.....))))
НУ НЕ МОГУТ ХОЛОПЫ ДЕЙСТВОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО !!!
ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В МОСКВЕ И ВАШИНГТОНЕ...
НЕРАБЫ ХУЛЕ ....)))))
ira0959    22.07.2019, 06:11
Оценка:  0
ira0959
Куда ж вам без Путина
Колишній-східняк    22.07.2019, 06:16
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Это точно. Всё из-за него же и началось....
Духовный_скреп    22.07.2019, 05:37
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Какое понимание может быть с Путлером?
Кырмызы_вэ_бейаз    22.07.2019, 06:01
Оценка:  +1
Кырмызы_вэ_бейаз
Ну если в соседа не кидать камни, то сосед перестанет бросать в тебя кирпичи!
Если вы, конечно, понимаете аллегории!
Колишній-східняк    22.07.2019, 06:19
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Постоянный газовый шантаж, сырные, рельсовые и другие войны, Тузла...- это ли не камни? И кто у кого их бросал?
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