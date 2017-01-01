Итоги 21 июля: Выборы в Раду и взрыв на Донбассе

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В Украине прошло голосование на внеочередных парламентских выборах, четверо военнослужащих подорвались в зоне ООС. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине прошли выборы в Раду

В воскресенье, 21 июля, в Украине открылись все участки для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она добавила, что 27 участков начали работу с опозданием. Причины были связаны с ротацией членов и руководства комиссий, неправильным заполнением документов либо проставлением штампов на бюллетенях, а также рядом других, связанных с неорганизованностью в работе комиссий.

Группа военных подорвалась в зоне ООС

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области около 8:25 в воскресенье, 21 июля, двое военных погибли в результате подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что во время выдвижения на наблюдательный пост взводного опорного пункта двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника.

В результате взрыва бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва.

Зеленский рассказал о новом премьере и коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский видит на посту премьер-министра Украины человека без политического прошлого, являющегося профессиональным экономистом. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке в Киеве.

Он добавил, что “уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьер-министра Украины“. Глава государства также сообщил, что не видит в будущей коалиции в Раде “старых лиц“.

В частности, Президент прокомментировал возможность назначения председателя партии Голос Святослава Вакарчука премьер-министром.

В МВД назвали ожидаемую явку

МВД ожидает, что явка на досрочных выборах в Верховную Раду составит около 45-50%. Об этом в воскресенье, 21 июля, сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко.

“Подчеркиваю, что все области голосуют более-менее равномерно, в районе 40% на это время пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту или иную партию, того или иного кандидата. За три часа до завершения голосования мы ожидаем еще 5-10% избирателей, не можем точно сказать, но явка ожидается на уровне 45-50%“, - сказал Стойко.

СМИ заявили о смерти президента Туркменистана

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

По его словам, о смерти президента Туркменистана сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде. “Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск“, - сказал Рубаев.

В посольстве Туркменистана в России опровергают информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. “Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности“, - сказал представитель посольства.

Опубликованы данные второго экзит-пола и первые данные ЦИК

На внеочередных выборах в Верховную Раду барьер в 5% преодолевают пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Об этом свидетельствуют результаты Национального экзит-пола по состоянию на вечер воскресенья.

Так, Слуга народа набирает 44,2%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская Солидарность - 8,8%, Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

Менее 5% набрали: Сила и честь - 4,3%, Оппозиционный блок - 3,3%, Партия Шария - 3,1%, Радикальная партия - 2,8%, Украинская стратегия - 2,2%, Свобода - 2,1%.

Центральная избирательная комиссия также начала публиковать официальные результаты досрочных выборов в Верховную Раду.