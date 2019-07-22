Житель Кривого Рога забросал камнями синагогу и оставил записки с угрозами
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В Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение синагоги и оставил записки с угрозами в адрес верующих. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Как рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, полиция получила сообщение о том, что на улице Пушкина в городе Кривой Рог неизвестный мужчина бросил камни в здание синагоги и разбил стекло во входной двери.
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Нарушителем оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. Также Ммужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в больнице.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.
Напомним, ранее в Нацполиции сообщили, что спецназ поможет перевезти бюллетени из ОИК в ЦИК.
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