В день выборов в Украине пропали 42 ребенка – Князев

Полицейские нашли 39 детей и вернули их домой.

В день парламентских выборов в Украине безопасность граждан обеспечивали 74 тысячи полицейских. При этом в этот день было совершено больше 2 тысяч преступлений уголовного характера. Большая часть из них была раскрыта в первые часы.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет пресс-служба.

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По словам Сергея Князева, всего за минувшие сутки полиция обеспечила своевременное реагирование на 23 тысяч заявлений и сообщений о правонарушениях. Из них более двух тысяч имели криминальный характер.

Всего за прошедшие сутки в полицию поступили сообщения о 42 пропавших детей. Сейчас 39 из них полицейские уже разыскали и вернули домой.

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Кроме того, в Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение синагоги и оставил записки с угрозами в адрес верующих. Также в этом же городе задержан местный житель по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки.

Параллельно с обеспечением общественной безопасности во время выборов полицейские раскрыли четыре из пяти совершенных разбойных нападений, шесть ограблений, 42 кражи и 7 угонов транспортных средств.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве члены комиссии подписали протоколы до завершения голосования.

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