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В Луганской области студентам выдали фальшивые дипломы - СМИ

Комментариев: 3
Всей группе медколледжа выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз.
В Лисичанском медицинском колледже 23 студента получили фальшивые дипломы
В Лисичанском медицинском колледже 23 студента получили фальшивые дипломы
ldmu.ucoz.ua

В Лисичанском медицинском колледже Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет УНН.

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"Ко мне обратились студенты Лисичанского медицинского колледжа, там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", - сказал Лисянский.

По его словам они обратились, к нему, ведь в полиции отказались принимать заявление. "Это коммунальное учреждение, оно относится к облгосадминистрации, и дети учились на бюджете", - добавил Лисянский. 

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил перед студентами и сказал им, что никому их диплом не нужен.

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Теги: студенты, диплом, Луганская область, фальшивка
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Комментариев (3)
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Woodbrother    22.07.2019, 16:48
Оценка:  0
Woodbrother
Причем там Гройсман, если колледж комунальный. Все вопросы к местным ригивонялам, которые там рулят.
T-REX2    22.07.2019, 16:50
Оценка:  0
T-REX2
а минобразив вообще неприделах?
T-REX2    22.07.2019, 16:31
Оценка:  0
T-REX2
гройсман тоже нах нужен
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