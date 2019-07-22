В Луганской области студентам выдали фальшивые дипломы - СМИ

Всей группе медколледжа выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз.

В Лисичанском медицинском колледже Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет УНН.

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"Ко мне обратились студенты Лисичанского медицинского колледжа, там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", - сказал Лисянский.

По его словам они обратились, к нему, ведь в полиции отказались принимать заявление. "Это коммунальное учреждение, оно относится к облгосадминистрации, и дети учились на бюджете", - добавил Лисянский.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил перед студентами и сказал им, что никому их диплом не нужен.

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