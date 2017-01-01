Филатов призвал Зеленского провести внеочередные местные выборы
Мер Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести внеочередные местные выборы, чтобы “очистить советы от криминальных кланов и дельцов“.
Об этом Филатов заявил в своем видеообращении в Facebook.
Читай также: Скандальный фигурант “янтарного дела“ Розенблат в Раду не проходит
По мнению Филатова, результаты парламентских выборов свидетельствуют о том, что партия Слуга народа имеет возможность изменить органы местной власти.
Читай также: Вакарчук просит защиты у Зеленского от Дубневича
“Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие. И это можно сделать только единственным способом — объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему“, - подчеркнул мер Днепра.
По словам Филатова, внеочередные местные выборы помогут определить людей, которых поддерживает народ.
С досрочными выборами лучше не затягивать… Местные советы должны избавиться от криминальных кланов и дельцов - Филатов
Читай также: Миллионер и нардеп четырех созывов проигрывает свадебному фотографу из Запорожья
Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.