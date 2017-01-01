Филатов призвал Зеленского провести внеочередные местные выборы

Мер Днепра призвал президента Украины Владимира Зеленского провести внеочередные местные выборы.

Мер Днепра Борис Филатов призвал президента Владимира Зеленского провести внеочередные местные выборы, чтобы “очистить советы от криминальных кланов и дельцов“.

Об этом Филатов заявил в своем видеообращении в Facebook.

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По мнению Филатова, результаты парламентских выборов свидетельствуют о том, что партия Слуга народа имеет возможность изменить органы местной власти.

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“Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие. И это можно сделать только единственным способом — объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему“, - подчеркнул мер Днепра.

По словам Филатова, внеочередные местные выборы помогут определить людей, которых поддерживает народ.

С досрочными выборами лучше не затягивать… Местные советы должны избавиться от криминальных кланов и дельцов - Филатов

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Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.

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