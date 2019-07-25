Российских моряков отпустили домой, танкер остался в Измаиле
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Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко, передает “Интерфакс-Украина“.
“Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле“, - сказал Голенко.
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Ранее СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу.
При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя.
В четверг СБУ задержала российский танкер Neyma, который, способствовал захвату украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.
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