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Российских моряков отпустили домой, танкер остался в Измаиле

Комментариев: 2
В посольстве РФ в Киеве подтвердили, что моряки с задержанного в Измаиле корабля отправились домой.
СБУ отпустила россиян с задержанного корабля
СБУ отпустила россиян с задержанного корабля
president.gov.ua

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Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко, передает “Интерфакс-Украина“.

“Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле“, - сказал Голенко.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу.

При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. 

В четверг СБУ задержала российский танкер Neyma, который, способствовал захвату украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

 

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Теги: моряки, корабли, танкер, РФ, Украина, СБУ, Измаил
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 19:53
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Я не совсем понимаю - это зрада или перемога?
Только не говорите, что это перезрада - танкер то таки ведь отжали!
Ira0955    25.07.2019, 20:02
Оценка:  -4
Ira0955
Пососи ещё немножко
Всё поймёшь тогда ты крошка!)))
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