Российских моряков отпустили домой, танкер остался в Измаиле

В посольстве РФ в Киеве подтвердили, что моряки с задержанного в Измаиле корабля отправились домой.

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Экипаж задержанного в Украине судна отправляется домой, судно остается в Измаиле, сообщил пресс-атташе посольства РФ в Киеве Денис Голенко, передает “Интерфакс-Украина“.

“Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой, само судно пока остается в Измаиле“, - сказал Голенко.

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Ранее СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что моряков, которых сегодня задержали на российском танкере, отпустили на свободу.

При этом с российских моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя.

В четверг СБУ задержала российский танкер Neyma, который, способствовал захвату украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

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