УПЦ МП решила "официально" заняться пленными
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УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу партии Лига.
28 июля был созван синод под председательством митрополита Онуфрия, где и объявили о создании комиссии.
15 июня Онуфрий обратился к о главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой “оказать содействие“ в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории России.
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В тот же день он написал президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении лиц, находящихся на территории Украины.
После этого было решено создать комиссию. “Члены синода отметили важность обмена пленными в формате “всех на всех“, - заявляет пресс-служба УПЦ МП.
Напомним, в крестном ходе ПЦУ было до 15 тысяч верующих, а в шествии с Филаретом - около 300.
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