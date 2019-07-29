УПЦ МП решила "официально" заняться пленными

УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.

Читай также: егодня в Киеве пройдет первый крестный ход ПЦУ: Онлайн

УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу партии Лига.

28 июля был созван синод под председательством митрополита Онуфрия, где и объявили о создании комиссии.

15 июня Онуфрий обратился к о главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой “оказать содействие“ в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории России.

Читай также: В крестном ходе ко Дню Крещения Руси участвовали около 300 тыс. человек - УПЦ

В тот же день он написал президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении лиц, находящихся на территории Украины.

После этого было решено создать комиссию. “Члены синода отметили важность обмена пленными в формате “всех на всех“, - заявляет пресс-служба УПЦ МП.

Напомним, в крестном ходе ПЦУ было до 15 тысяч верующих, а в шествии с Филаретом - около 300.