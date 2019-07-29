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УПЦ МП решила "официально" заняться пленными

Комментариев: 4
УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных.
УПЦ МП решила спасать политзаключенных
УПЦ МП решила спасать политзаключенных
УНИАН

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УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу партии Лига.

28 июля был созван синод под председательством митрополита Онуфрия, где и объявили о создании комиссии.

15 июня Онуфрий обратился к о главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой “оказать содействие“ в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории России.

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В тот же день он написал президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении лиц, находящихся на территории Украины.

После этого было решено создать комиссию. “Члены синода отметили важность обмена пленными в формате “всех на всех“, - заявляет пресс-служба УПЦ МП.

Напомним, в крестном ходе ПЦУ было до 15 тысяч верующих, а в шествии с Филаретом - около 300.

 

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Теги: УПЦ МП, заключенные, РФ, Украина
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    29.07.2019, 13:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
С какого перепугу? Ну ладно они будут просить своего шефа вернуть украинских пленных. Хотя это и безрезультатно. Но что они могут предложить ему взамен? Какие полномочия дает им Украина? Кто они тут вообще такие?
Хулиганка*    29.07.2019, 13:50
Оценка:  0
Хулиганка*
При содействии Онуфрия было возвращено немало пленных, только кастрюлям об этом никто не докладывал.
vicinq    29.07.2019, 13:03
Оценка:  +1
vicinq
С паршивой овцы хоть шерсти КЛОК ,,,масковская церковь в Украине это отрава для каждого УКРАИНЦА...
Peyot    29.07.2019, 12:59
Оценка:  +2
Peyot
Сначала эта секта рпц помогала захватывать пытать и убивать наших воинов и мирных жителей. А теперь они типа будут спасателями? Лучше бы выполнили закон и сменили таблички на своих капищах на РПЦ!
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