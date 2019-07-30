Парень работал на стройке в Ирпене.

В Ирпене убили и закопали молодого парня, обвинив в воровстве

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В Ирпене убили и закопали молодого парня, обвинив в воровстве

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В Киевской области полицейские обнаружили закопанным в земле парня, которого убили якобы за воровство.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской Андрей Небытов на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла в городе Ирпень. Местным правоохранителям информацию о молодом человеке передали коллеги с Житомирской области. К ним обратились родственники, сообщив, что уже неделю Евгений, который работал в Ирпене на стройке, не выходит на связь.

Работники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили место работы пропавшего, его руководителя и партнера.

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“На конкретные вопросы о судьбе парня прораб и пособник путались в ответах, а впоследствии рассказали, что убили парня за кражу 600 долларов и вывезли в лесополосу. Для укрытия преступления тело Евгения подожгли и закопали в земле. Во время проведения расследования следователи получили неопровержимые доказательства совершения убийства“, - написал Небытов.

Сейчас обоих задержали и поместили в изолятор временного содержания. Начальник полиции отметил, что якобы украденные убитым Евгением деньги, прораб нашел у себя.

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