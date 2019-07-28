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В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку

Комментариев: 14
Заробитчанку убил владелец квартиры, которую она арендовала.
Наталья поехала на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю
Наталья поехала на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю
facebook.com/WDSdogs

В столице Германии, Берлине, четверг, 25 июля, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк.

Об этом сообщили в Facebook коллеги Натальи по кинологическому клубу.

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Как отмечается, Михайлюк поехала в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю. В столице Германии она снимала квартиру. Там 25 июля было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

“Больно читать ужасные статьи, и комментарии к ним, которые поливают ее светлую память грязью. Противно и гадко от таких людей! Их слова и действия не останутся без надлежащей юридической оценки и ответственности. Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны! Доставка тела состоится позже... Будем благодарны всем неравнодушным за финансовую помощь, поскольку семье Натальи, она сейчас очень необходима!“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 21 июня, тело умершего на работе украинца поляки выбросили в лесопосадку.

Позже поляки собрали денежную помощь семье погибшего Василия Чорнея в сумме порядка 4 миллионов гривен.

В семье Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей — девочки 12 и 7 лет и 9-летний сын. Мама — инвалид и ежедневно нуждается в лекарствах.

Как сообщало Радио Свобода, по информации Витольда Горовского, в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья Василия Чорнея ежемесячно будет получать 2000 злотых (14 000 гривен). Кроме того, если дети будут получать образование, то каждому из них будет причитаться по 1500 злотых (более 10 000 гривен) в месяц.

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Теги: убийство, украинка, Германия, заробитчанка
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Комментариев (14)
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bolbos    28.07.2019, 19:04
Оценка:  -4
bolbos
ужасные статьи и комментрии к ним, это оплаченные кремлем старания соссийских ботов
VSHIVANKA    28.07.2019, 18:25
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НЕ ДАЛА.....
ИЛИ ПЛОХО ДАЛА.....
ИЛИ ВЫРУЧКУ ОТ СУТЕНЕРА ЗАЖАЛА.....
НЕРАБЫ ОНИ ТАКИЕ....
СУГС !!!
skygravity    28.07.2019, 18:29
Оценка:  0
skygravity
ето маму твою негры совокупили - а потом родилась ты!)
skygravity    28.07.2019, 18:29
Оценка:  0
skygravity
такая я же слабая на передок как и твоя мама.... гены...
birtov1990    28.07.2019, 18:57
Оценка:  +2
birtov1990
skygravity
Ты нечего не попутала, негры из пиндосии теперь это твои друзья.
Но хоть признаешся, что ты слабая на передок.
ВыВсеВрети    28.07.2019, 19:19
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
а ты соска1990, на что слабая, я понял, на задок!...))))))))))
ВыВсеВрети    28.07.2019, 18:55
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ, ТЫ ПРОСТО ТВАРЬ, ОБЫЧНАЯ УДМУРТКА СТРАШНАЯ КАК ВОЙНА!...)))))))
ПЫТАЕШЬСЯ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ?!...)))))))
ЖАЛЬ ВАС УЗЗКИХ, ТАК И ПОДОХНИТЕ!...))))))))
udacha+++    28.07.2019, 19:22
Оценка:  0
udacha+++
Виолеттка, не льсти себе, страшней тебя точно нет.
ВыВсеВрети    28.07.2019, 19:25
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
гы-гы-гы!...вот я понимаю, человек эта виолетта - все боты на росии ее просто боятся!...
она явно войдет в историю помойки!...))))))))
Антибес    28.07.2019, 18:07
Оценка:  -1
Антибес
Сексуальный подтекст этого преступления неоспорим практически на 100%...
ВыВсеВрети    28.07.2019, 18:52
Оценка:  -3
ВыВсеВрети
ты экстрасекс?!...или просто дыб..мля!...
Антибес    28.07.2019, 19:13
Оценка:  0
Антибес
Бот с кучей аккаунтов,если бы ты не был хроническим дегенератом в двадцатом поколении,ты бы не кукарекал подобный бред,а"раскинул мозгами".Но тебе нечем"раскидывать". )))
ВыВсеВрети    28.07.2019, 19:22
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ты рог не прав у меня один аккаунт, в отличии от тебя!...)))))))
ты не просто бот, ты чмо уззкое!...))))))))
udacha+++    28.07.2019, 19:23
Оценка:  0
udacha+++
ВыВсеВрети , ты- Виолеттка со ста аккаунтами
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