В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку

Заробитчанку убил владелец квартиры, которую она арендовала.

Наталья поехала на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю facebook.com/WDSdogs

В столице Германии, Берлине, четверг, 25 июля, была убита гражданка Украины, 25-летняя Наталья Михайлюк.

Об этом сообщили в Facebook коллеги Натальи по кинологическому клубу.

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Как отмечается, Михайлюк поехала в Берлин на заработки, чтобы обеспечить своих родителей и маленькую дочь Настю. В столице Германии она снимала квартиру. Там 25 июля было найдено ее тело с множественными ножевыми ранениями. Как выяснилось, заробитчанку убил владелец квартиры. 44-летнего гражданина ФРГ уже взяли под арест.

“Больно читать ужасные статьи, и комментарии к ним, которые поливают ее светлую память грязью. Противно и гадко от таких людей! Их слова и действия не останутся без надлежащей юридической оценки и ответственности. Наташа, ты навсегда останешься для нас светлым ангелом с очаровательной улыбкой и горящими глазами. Настюша всегда будет иметь поддержку с нашей стороны! Доставка тела состоится позже... Будем благодарны всем неравнодушным за финансовую помощь, поскольку семье Натальи, она сейчас очень необходима!“, – говорится в сообщении.

Как сообщалось 21 июня, тело умершего на работе украинца поляки выбросили в лесопосадку.

Позже поляки собрали денежную помощь семье погибшего Василия Чорнея в сумме порядка 4 миллионов гривен.

В семье Чорнея осталось трое несовершеннолетних детей — девочки 12 и 7 лет и 9-летний сын. Мама — инвалид и ежедневно нуждается в лекарствах.

Как сообщало Радио Свобода, по информации Витольда Горовского, в течение 11 лет, пока самый маленький ребенок украинского работника не достигнет совершеннолетия, семья Василия Чорнея ежемесячно будет получать 2000 злотых (14 000 гривен). Кроме того, если дети будут получать образование, то каждому из них будет причитаться по 1500 злотых (более 10 000 гривен) в месяц.