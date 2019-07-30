Порошенко считает, что Шарий помог Зеленскому выиграть выборы

Порошенко не исключает, что те люди, которые передавали шарики Шарию, имели отношение в том числе к Зеленскому.

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К победе команды Владимира Зеленского на выборах в Раду может быть причастен скандальный блогер Анатолий Шарий. Об этом в интервью УП рассказал экс-президент Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что его политическая сила не смогла победить, потому что несла на себе груз ответственности за предыдущие пять лет.

“У Зеленского было бремя наоборот - воздушные шарики. Я не исключаю, что те люди, которые передавали их Шарию, имели отношение в том числе к господину Зеленскому. Потому что их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти“, - уверен он.

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“Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти. Но я этого не утверждаю, потому что наша тема несколько иная“, - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский - это точно не Голобородько.

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