Порошенко считает, что Шарий помог Зеленскому выиграть выборы
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К победе команды Владимира Зеленского на выборах в Раду может быть причастен скандальный блогер Анатолий Шарий. Об этом в интервью УП рассказал экс-президент Петр Порошенко.
Порошенко заявил, что его политическая сила не смогла победить, потому что несла на себе груз ответственности за предыдущие пять лет.
“У Зеленского было бремя наоборот - воздушные шарики. Я не исключаю, что те люди, которые передавали их Шарию, имели отношение в том числе к господину Зеленскому. Потому что их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти“, - уверен он.
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“Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти. Но я этого не утверждаю, потому что наша тема несколько иная“, - добавил Порошенко.
Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский - это точно не Голобородько.
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