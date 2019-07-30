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Порошенко считает, что Шарий помог Зеленскому выиграть выборы

Комментариев: 3
Порошенко не исключает, что те люди, которые передавали шарики Шарию, имели отношение в том числе к Зеленскому.
Порошенко рассказал о связи Шария и Зеленского
Порошенко рассказал о связи Шария и Зеленского
коллаж фотографий

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К победе команды Владимира Зеленского на выборах в Раду может быть причастен скандальный блогер Анатолий Шарий. Об этом в интервью УП рассказал экс-президент Петр Порошенко.

Порошенко заявил, что его политическая сила не смогла победить, потому что несла на себе груз ответственности за предыдущие пять лет.

“У Зеленского было бремя наоборот - воздушные шарики. Я не исключаю, что те люди, которые передавали их Шарию, имели отношение в том числе к господину Зеленскому. Потому что их охраняла полиция, потому что они точно были причастны к власти“, - уверен он.

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“Я думаю, что эта технология будет еще не раз использована против оппонентов действующей власти. Но я этого не утверждаю, потому что наша тема несколько иная“, - добавил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Владимир Зеленский - это точно не Голобородько.

 

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Теги: Порошенко, Зеленский, Шарий, выборы, Рада
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Комментариев (6)
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Sancho-s    30.07.2019, 12:40
Оценка:  -1
Sancho-s
Реально соскучился по умной, здоровой речи Президента...
T-REX2    30.07.2019, 12:39
Оценка:  0
T-REX2
Пэдро,ты и твоя ес обосрались.
Кырмызы_вэ_бейаз    30.07.2019, 12:34
Оценка:  +3
Кырмызы_вэ_бейаз
Зеленскому помог сам Вальцман, когда за 5 лет так опустил Украину, как до него не смог сделать еще никто!
Sancho-s    30.07.2019, 12:41
Оценка:  0
Sancho-s
Параноик или троль?
boriss11    30.07.2019, 12:29
Оценка:  +2
boriss11
"Их охраняла полиция" ох и брехун), да на этих людей с шариками постоянно нападали "порохоботы", избивали их и лопали шарики.
Lyonya-Space    30.07.2019, 12:26
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Кто, куда, кому, какие шары/шарики передавал?
Не иначе, как бредит..
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