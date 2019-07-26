На курортах Азовского моря обнаружили опасную инфекцию

Наиболее частой причиной заболевания была некачественная мясная и молочная продукция, а также овощи и фрукты.

В Запорожской области, как и в целом, на курортах Азовского моря, увеличилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что на курорты Азовского моря пришла острая кишечная инфекция, чрезвычайно опасная для детей. При этом, сама инфекция легко попадает в организм человека через ротовую полость или слизистую.

“С 20.07.19 по 26.07.2019 г. заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% выше уровня прошлой недели, зарегистрировано 275 случаев“, - говорится в сообщении.

Наиболее частой причиной заболевания была некачественная мясная продукция - 24,2%, молочная продукция - 20,0%, овощи, фрукты - 17,0%.

Кроме того, 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоеме. В частности, в реке Днепр (один случай), а также в Азовском море: в Кирилловке (два человека) и в Бердянске (14 случаев).

Ранее в крымском лагере отравились 40 детей. Причина резкого ухудшения самочувствия пока не выявлена, симптомы у детей схожие, но не идентичные, заявил директор лагеря.

