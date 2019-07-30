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В Яворове мужчина совершил самосожжение из-за ссоры с женой

Комментариев: 2
Во время инцидента мужчина был выпивший.
Мужчина облил себя бензином и поджег
Мужчина облил себя бензином и поджег
depositphotos.com (иллюстративное фото)

В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который накануне облил себя бензином и поджег после ссоры с супругой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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По данным полиции, трагедия произошла вечером 29 июля в одном из населенных пунктов Яворовского района. Как выяснили сотрудники полиции, нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, однако во вторник утром он скончался от полученных травм. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщалось в Запорожье облили бензином и подожгли женщину.

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Теги: самосожжение, ссора, муж, Львовская область
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Комментариев (2)
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нафнаф    30.07.2019, 15:11
Оценка:  0
нафнаф
минус бабораб
Сливной_Бачок    30.07.2019, 14:59
Оценка:  -1
Сливной_Бачок
Дебил. Хочешь свалить от жены - подписывай контракт и пи..й на передок.
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