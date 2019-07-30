ЦИК признала избранными новую группу депутатов

Всего комиссия на данный момент объявила об избрании 84 депутатов по мажоритарке.

ЦИК объявила еще "пачку" депутатов избранными в Раду EPA/UPG

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ЦИК признала избранными депутатами ВР еще 49 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Всего на данный момент Центризбирком признал избранными 84 из 199 депутатов, прошедших по мажоритарке.

“На основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов от 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины“, - отмечает ЦИК.

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В Винницкой области избраны депутаты Максим Пашковский, Петр Юрчишин и Геннадий Вацак, в Днепропетровской - Юрий Мисягин, Елена Криворучкина и Александр Трухин.

В Донецкой области избраны Федор Христенко и Александр Ковалев, в Закарпатской области - Роберт Хорват, в Запорожской - Павел Мельник, в Ивано-Франковской - Оксана Савчук, Зиновий Андреевич и Владимир Тимофийчук.

В Киевской области избраны Николай Галушко, в Кировоградской - Александр Дануца, Олесь Довгий и Олег Воронько, в Луганской - Александр Лукашов, во Львовской - Наталья Пипа, Николай Княжицкий, Ярослав Рущишин и Андрей Кот.

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В Николаевской области избраны Максим Дырдин, в Одесской - Артем Дмитрук и Олег Колев, в Полтавской - Андрей Боблях и Анастасия Ляшенко, в Ровенской - Александр Ковальчук, Виктор Мялик и Сергей Литвиненко.

В Сумской области объявлены депутататами Игорь Васильев, Игорь Молоток, Максим Гузенко и Николай Задорожный, в Тернопольской - Иван Чайковский и Николай Люшняк.

В Харьковской области избраны Александр Куницкий, Александр Фельдман, Дмитрий Любота и Александр Литвинов, в Херсонской - Игорь Колыхаев, в Черкасской - Любовь Шпак, Сергей Нагорняк, в Черниговской - Олег Семинский.

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В киевских округах объявили избранными депутатами Александра Юрченко, Лесю Забуранную, Дмитрия Гурина, Николая Тищенко и Анну Бондарь.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Анатолий Шарий мог помочь Владимиру Зеленскому выиграть выборы.

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