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Аноним "заминировал" все детсады, роддома, больницы, ТРЦ, церкви и гостиницы Львова

Комментариев: 2
Массовую эвакуацию в городе проводить не стали.
Полиция проверяет информацию
Полиция проверяет информацию
facebook.com/mvs.gov.ua

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Во Львове после анонимного сообщения о заминировании проводился мониторинг относительно возможного заложения взрывных устройств в больницах, церквях и отелях города, однако массовой эвакуации людей не было.

Об єтом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, передает Униан.

30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова. Аноним каких-либо требований не выдвигал.

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“Сообщение было зафиксировано, проводился мониторинг ситуации. Проводятся мероприятия по выявлению лица, отправившего сообщение“, - отметили во Львовской ОГА.

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Теги: минирование, Львов
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    31.07.2019, 11:27
Оценка:  0
Lyonya-Space
Точно правильно писать во множественном числе роддомА?
Ну тогда уже пишите: детсадА, больницА, церквА и гостиницА!
SEMPENTY    31.07.2019, 10:55
Оценка:  0
SEMPENTY
Вот блин, неужели этих "минеров" никак нельзя вычислить? Может я чего то не понимаю. Но как по мне наймите 2-3 нормльных айтишника, и они этих придурков найдут за пол часа.
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