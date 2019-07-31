Аноним "заминировал" все детсады, роддома, больницы, ТРЦ, церкви и гостиницы Львова

Массовую эвакуацию в городе проводить не стали.

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Во Львове после анонимного сообщения о заминировании проводился мониторинг относительно возможного заложения взрывных устройств в больницах, церквях и отелях города, однако массовой эвакуации людей не было.

Об єтом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА, передает Униан.

30 июля в 16:14 на электронную почту патрульной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании всех больниц, родильных домов, детских садов, торговых центров, религиозных сооружений и гостиниц Львова. Аноним каких-либо требований не выдвигал.

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“Сообщение было зафиксировано, проводился мониторинг ситуации. Проводятся мероприятия по выявлению лица, отправившего сообщение“, - отметили во Львовской ОГА.

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