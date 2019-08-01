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Порошенко рассказал, кем хочет стать через 10 лет

Комментариев: 7
Пятый президент озвучил журналистам глобальные планы.
Порошенко озвучил планы на 10 лет
Порошенко озвучил планы на 10 лет
facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на следующее десятилетие у него есть глобальные планы. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.

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Порошенко отметил, что у него в планах стать депутатом Европейского парламента. Через 10 лет он, согласно планам, должен заканчивать каденцию евродепутата. 

Я бы очень хотел, чтобы я был жив, - ответил Порошенко на соответствующий вопрос журналиста.

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Политик отказался отвечать на вопрос о том, напишут ли о нем в учебниках истории. Порошенко отметил, что он этом он сможет поговорить через несколько лет.

Кроме того, экс-гарант публично заявил, что его президентская каденция - “одни из лучших лет страны”.

Не самых лучших с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. В первые мои дни на посту президента от 22 до 100 украинских бойцов ежедневно отдавали свои жизни. Никому не советую пройти через это и понимать, как трудно с этим жить, - добавил Порошенко.

Напомним, семья Порошенко покинула Украину двумя рейсами в разные дни. Один из самолетов в какой-то момент пропал из системы - возможно, полетел куда-то дальше.

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Теги: Порошенко, планы, Европейский парламент
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Комментариев (7)
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birtov1990    01.08.2019, 10:12
Оценка:  0
birtov1990
"Порошенко попросил США помочь ему с возбужденными против него уголовными делами на Украине."
И он говорит о каких то глобальных планах на десятилетие.
Похоже его ждет участь Саакашвили.
Джо-кер    01.08.2019, 10:13
Оценка:  -1
Джо-кер
Слыхал, Путин подох ?
Антибес    01.08.2019, 09:56
Оценка:  0
Антибес
Педрила,твой труп к тому времени должен разложиться.
Джо-кер    01.08.2019, 10:04
Оценка:  0
Джо-кер
Иди проспись, наркоман кацапский.
T-REX2    01.08.2019, 09:50
Оценка:  +2
T-REX2
оптимист,через 10 лет с чистой совестью на свободу
Хулиганка*    01.08.2019, 09:44
Оценка:  0
Хулиганка*
зачем нам высеры этого беглого алкохряка?
Оно сбежало, вот пусть сидит и молчит до суда.
Джо-кер    01.08.2019, 10:06
Оценка:  0
Джо-кер
Ты бы уже ехала на Россиюшку, там все твое родное, скрепное.
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