Порошенко рассказал, кем хочет стать через 10 лет

Пятый президент озвучил журналистам глобальные планы.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что на следующее десятилетие у него есть глобальные планы. Об этом он рассказал в ходе интервью Украинской правде.

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Порошенко отметил, что у него в планах стать депутатом Европейского парламента. Через 10 лет он, согласно планам, должен заканчивать каденцию евродепутата.

Я бы очень хотел, чтобы я был жив, - ответил Порошенко на соответствующий вопрос журналиста.

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Политик отказался отвечать на вопрос о том, напишут ли о нем в учебниках истории. Порошенко отметил, что он этом он сможет поговорить через несколько лет.

Кроме того, экс-гарант публично заявил, что его президентская каденция - “одни из лучших лет страны”.

Не самых лучших с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. В первые мои дни на посту президента от 22 до 100 украинских бойцов ежедневно отдавали свои жизни. Никому не советую пройти через это и понимать, как трудно с этим жить, - добавил Порошенко.

Напомним, семья Порошенко покинула Украину двумя рейсами в разные дни. Один из самолетов в какой-то момент пропал из системы - возможно, полетел куда-то дальше.

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