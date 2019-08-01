Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”

Скандальный Ляшко записал новое видео.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил об объединении с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице политика.

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Ляшко заявил, что они объединяются для того, чтоб победить “зеленую чуму”. Вероятно, имелись в виду попытки Зеленского лишить Кличко полномочий.

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Стоит отметить, что этим видео поделился на своей странице беглый экс-нардеп Онищенко со словами: “Ну все стало на свои места. Два пи...са сошлись”.

После этого уже постом Онищенко поделился глава ОП Андрей Богдан.

Мда. Шо делать? - написал Богдан.

Сам Ляшко не остался в стороне от череды репостов его видео. Политика возмутило то, что глава Офиса президента поделился постом Онищенко. Ляшко обвинил власти в "крышевании старых злодеев".

Напомним, Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана. Мэр Киева просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.

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