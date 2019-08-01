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Ляшко объявил о союзе с Кличко против “зеленой чумы”

Комментариев: 1
Скандальный Ляшко записал новое видео.
Ляшко объединился с Кличко
Ляшко объединился с Кличко
скриншот видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко объявил об объединении с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице политика.

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Ляшко заявил, что они объединяются для того, чтоб победить “зеленую чуму”. Вероятно, имелись в виду попытки Зеленского лишить Кличко полномочий.

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Стоит отметить, что этим видео поделился на своей странице беглый экс-нардеп Онищенко со словами: “Ну все стало на свои места. Два пи...са сошлись”.

После этого уже постом Онищенко поделился глава ОП Андрей Богдан.

Мда. Шо делать? - написал Богдан.

Сам Ляшко не остался в стороне от череды репостов его видео. Политика возмутило то, что глава Офиса президента поделился постом Онищенко. Ляшко обвинил власти в "крышевании старых злодеев". 

Напомним, Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана. Мэр Киева просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.

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Теги: Ляшко, политика, Кличко, "зеленая чума"
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Комментариев (3)
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advokit    01.08.2019, 11:56
Оценка:  0
advokit
От же ж прАститутка! Прости Господи!
T-REX2    01.08.2019, 11:56
Оценка:  +1
T-REX2
Членосос,береги очко
Хулиганка*    01.08.2019, 11:54
Оценка:  +1
Хулиганка*
Два дебила - это сила.... Не с Педалькой объединяйся, петушок, а с Володькой.)))
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