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Как отдохнул генпрокурор воюющей страны: Фото с элитного французского курорта

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Луценко заметили на французком курорте как раз в тот день, когда президент Зеленский заслушивал отчет об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как отдохнул генпрокурор воюющей страны: Фото с элитного французского курорта
© Генеральна прокуратура України / Facebook
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  • Генпрокурор Юрий Луценко находился в официальном отпуске
  • Журналисты выяснили, где отдохнул генпрокурор
  • Место, где предположительно отдыхал Луценко
  • Апартаменты, в которых вероятно отдыхал Луценко
  • Французский городок Горд
Как отдохнул генпрокурор воюющей страны: Фото с элитного французского курорта
Генпрокурор Юрий Луценко находился в официальном отпуске
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко после парламентских выборов пошел в долгосрочный отпуск и поехал на отдых во французский город Горд.

Об этом сообщалось в передаче “Что это было“ на “24 канале“.

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Сообщается, что Луценко заметили как раз в тот день, когда президент Владимир Зеленский заслушал отчет об убийстве журналиста Павла Шеремета. Генпрокурор в компании жены и еще шести человек обедали и обсуждали выступление Зеленского.

“Отель (в котором отдыхал Луценко - ред.) относится к категории самых дорогих, премиум-класса, там собраны все возможные звезды. Конечно, скромная зарплата, которую имеет его жена и немного скромнее, но все равно небольшая зарплата генерального прокурора, не позволяют им вести такой образ жизни. Однако, как мы видим, они его ведут. Даже собирались его вести после выборов в Раду“, - говорилось в сообщении.

Как сообщалось ранее экс-замглавы АП Андрей Портнов заявил, что Юрий Луценко куда-то исчез.

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Теги: Франция, Юрий Луценко, отдых, ГПУ, генпрокурор
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Комментариев (1)
МаксимУм    01.08.2019, 13:27
Оценка:  0
МаксимУм
Юя перед Лукьяновкой решил оттянуться...
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