Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЦИК обещает в ближайшие дни объявить результаты выборов

Комментариев: 0
В комиссии надеются установить официальные результаты до 5 августа.
ЦИК планируется установить официальные результаты выборов в Раду до 5 августа
ЦИК планируется установить официальные результаты выборов в Раду до 5 августа
EPA/UPG

Читай также: Киссе, Герега, Скичко: ЦИК назвала еще 50 нардепов

Центральная избирательная комиссия до 5 августа должна установить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

“Именно к 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа“, - отметила она.

Читай также: ЦИК признала избранными новую группу депутатов

“Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам“, - отметила Слипачук.

ЦИК обработала все электронные протоколы еще в прошлую пятницу, 26 июля. Согласно этим результатам, в Раду проходят пять партий: “Слуга народа“ (43,16% голосов); “Оппозиционная платформа - За жизнь“ (13,05%); “Батькивщина“ (8,18%), “Европейская солидарность“ (8,10%), ВО “Голос“ (5,82%).

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех округов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ЦИК, выборы, Рада, результаты, Слипачук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь