ЦИК обещает в ближайшие дни объявить результаты выборов

В комиссии надеются установить официальные результаты до 5 августа.

ЦИК планируется установить официальные результаты выборов в Раду до 5 августа EPA/UPG

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Центральная избирательная комиссия до 5 августа должна установить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля. Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

“Именно к 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа“, - отметила она.

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“Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам“, - отметила Слипачук.

ЦИК обработала все электронные протоколы еще в прошлую пятницу, 26 июля. Согласно этим результатам, в Раду проходят пять партий: “Слуга народа“ (43,16% голосов); “Оппозиционная платформа - За жизнь“ (13,05%); “Батькивщина“ (8,18%), “Европейская солидарность“ (8,10%), ВО “Голос“ (5,82%).

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех округов.

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