Киссе, Герега, Скичко: ЦИК назвала еще 50 нардепов

Всего избранными в Раду в данный момент официально объявлены 134 депутата.

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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании признала избранными еще 50 народных депутатов. Всего признаны избранными в Раду 134 народных депутата. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В частности, сегодня ЦИК установила результаты выборов в 50 ОВО, признав избранными следующих лиц:

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Драбовского А.Г. - в ОВО № 12

Кучера М.И. - в ОВО

№ 17 Рублева В.В. - в ОВО № 20

Кисилевского Д.Д. - в ОВО № 24

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Бужанского М.А. - в ОВО № 25

Демченко С.А. - в ОВО № 29

Шпенова Д.Ю. - в ОВО № 37

Бородина В.В. - в ОВО № 38

Северина С.С. - в ОВО № 39

Шевченко Е.В. - в ОВО № 76

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Пономарева А.С. - в ОВО № 78

Никитину М.В. - в ОВО № 82

Иванчука А.В. - в ОВО № 88

Бабенко М.В. - в ОВО № 90

Кузбита Ю.М. - в ОВО № 101

Дубневича Я.В. - в ОВО № 120

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Бакунца П.А. - в ОВО № 122

Батенко Т.И. - в ОВО № 123

Гайду А.В. - в ОВО № 128

Копытина И.В. - в ОВО № 129

Негулевского И.П. - в ОВО № 130

Черноморова А.А. - в ОВО № 131

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Леонова А.А. - в ОВО № 135

Горенюка А.А. - в ОВО № 136

Васильковского И.И. - в ОВО № 139

Колебошина С.В. - в ОВО № 140

Ткаченко А.Н. - в ОВО № 141

Киссе А. И. - в ОВО № 142

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Кулинича А.И. - в ОВО № 147

Иванисова Р.В. - в ОВО № 153

Аликсийчука А.В. - в ОВО № 154

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Рябуху Т.В. - в ОВО № 157

Богданца А.В. - в ОВО № 163

Одарченко А.М. - в ОВО № 170

Здебского Ю.В. - в ОВО № 172

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Кучера А.В. - в ОВО № 179

Красова А.И. - в ОВО № 180

Павлиша П.В. - в ОВО № 182

Вагнер В.А. - в ОВО № 183

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Иванова В.И. - в ОВО № 185

Ковалева А.И. - в ОВО № 186

Копанчук А.Е. - в ОВО № 189

Жмеренецкого А.С. - в ОВО № 190

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Бондаря В.В. - в ОВО № 191

Герегу А.В. - в ОВО № 192

Стріхарского А.П. - в ОВО № 196

Скичко А.А. - в ОВО № 197

Полякова А.Е. - в ОВО № 206

Давыденко В.М. - в ОВО № 208

Пуртову А.А. - в ОВО № 221.

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“Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины“, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера ЦИК также признала избранными в Раду несколько десятков депутатов по мажоритарке.

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