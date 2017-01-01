Киссе, Герега, Скичко: ЦИК назвала еще 50 нардепов
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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании признала избранными еще 50 народных депутатов. Всего признаны избранными в Раду 134 народных депутата. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
В частности, сегодня ЦИК установила результаты выборов в 50 ОВО, признав избранными следующих лиц:
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Драбовского А.Г. - в ОВО № 12
Кучера М.И. - в ОВО
№ 17 Рублева В.В. - в ОВО № 20
Кисилевского Д.Д. - в ОВО № 24
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Бужанского М.А. - в ОВО № 25
Демченко С.А. - в ОВО № 29
Шпенова Д.Ю. - в ОВО № 37
Бородина В.В. - в ОВО № 38
Северина С.С. - в ОВО № 39
Шевченко Е.В. - в ОВО № 76
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Пономарева А.С. - в ОВО № 78
Никитину М.В. - в ОВО № 82
Иванчука А.В. - в ОВО № 88
Бабенко М.В. - в ОВО № 90
Кузбита Ю.М. - в ОВО № 101
Дубневича Я.В. - в ОВО № 120
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Бакунца П.А. - в ОВО № 122
Батенко Т.И. - в ОВО № 123
Гайду А.В. - в ОВО № 128
Копытина И.В. - в ОВО № 129
Негулевского И.П. - в ОВО № 130
Черноморова А.А. - в ОВО № 131
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Леонова А.А. - в ОВО № 135
Горенюка А.А. - в ОВО № 136
Васильковского И.И. - в ОВО № 139
Колебошина С.В. - в ОВО № 140
Ткаченко А.Н. - в ОВО № 141
Киссе А. И. - в ОВО № 142
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Кулинича А.И. - в ОВО № 147
Иванисова Р.В. - в ОВО № 153
Аликсийчука А.В. - в ОВО № 154
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Рябуху Т.В. - в ОВО № 157
Богданца А.В. - в ОВО № 163
Одарченко А.М. - в ОВО № 170
Здебского Ю.В. - в ОВО № 172
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Кучера А.В. - в ОВО № 179
Красова А.И. - в ОВО № 180
Павлиша П.В. - в ОВО № 182
Вагнер В.А. - в ОВО № 183
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Иванова В.И. - в ОВО № 185
Ковалева А.И. - в ОВО № 186
Копанчук А.Е. - в ОВО № 189
Жмеренецкого А.С. - в ОВО № 190
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Бондаря В.В. - в ОВО № 191
Герегу А.В. - в ОВО № 192
Стріхарского А.П. - в ОВО № 196
Скичко А.А. - в ОВО № 197
Полякова А.Е. - в ОВО № 206
Давыденко В.М. - в ОВО № 208
Пуртову А.А. - в ОВО № 221.
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“Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины“, - говорится в сообщении.
Напомним, вчера ЦИК также признала избранными в Раду несколько десятков депутатов по мажоритарке.
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