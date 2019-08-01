В Тернополе парень убил любовника матери и снял процесс на видео

Мужчины ссорились. После этого парень зарезал своего оппонента.

В Тернополе 22-летний парень жестоко убил любовника своей матери и снял процесс зверского убийства на видео. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Тернопольской области.

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Предварительно известно, что убитый некоторое время пребывал в любовных отношениях с матерью подозреваемого. Парню не нравился избранник матери. Вчера, 31 июля, мужчины начали выяснять отношения на повысшенных тонах. В какой-то момент парень схватился за кухонный нож и зарезал своего оппонента. Процесс убийства подозреваемый снимал на камеру своего мобильного телефона.

Мужчина скончался до приезда скорой tp.npu.gov.ua

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Травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он умер до приезда скорой. Юношу задержали. Данное событие квалифицируется по часть 1 статьи 115 УК. Продолжается следствие.

Напомним, в Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот. Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии, им занимаются медики. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения его бабушке.

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