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Под Киевом пьяный мужчина топором повредил автомобили и чуть не зарезал копов

Комментариев: 1
Мужчина на данный момент находится под следствием.
Подозреваемый также угрожал прохожим
Подозреваемый также угрожал прохожим
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В Броварах мужчина под воздействием алкоголя топором повредил несколько автомобилей и пытался зарезать полицейских, которые приехали на вызов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Предварительно известно, что 31-летний мужчина накануне перебрал со спиртным. Затем он взял палку и начал стучать по забору соседей. После замечания он вооружился топором и начал повреждать припаркованные автомобили.

На место приехали полицейские. Хулиган встретил их в ножом в руках. Копам пришлось применять табельное оружие. Только после выстрела в воздух удалось надеть наручники на руки дебошира. 

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Сейчас он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в Тернополе парень убил любовника матери и снял процесс на видео. Мужчины ссорились. После этого парень зарезал своего оппонента.

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Теги: хулиганство, Бровары, копы, нож
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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    01.08.2019, 16:02
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
почему этот с топором живой?
он пытался зарезать полицейского и остался цел!...
один чел в Канаде (это было не давно, не буду говорить с какой страны!..)
орал какой он и с какой страны и сделал шаг в сторону полицейского....и тот его успокоил навсегда!....
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