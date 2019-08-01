Под Киевом пьяный мужчина топором повредил автомобили и чуть не зарезал копов

Мужчина на данный момент находится под следствием.

В Броварах мужчина под воздействием алкоголя топором повредил несколько автомобилей и пытался зарезать полицейских, которые приехали на вызов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Предварительно известно, что 31-летний мужчина накануне перебрал со спиртным. Затем он взял палку и начал стучать по забору соседей. После замечания он вооружился топором и начал повреждать припаркованные автомобили.

На место приехали полицейские. Хулиган встретил их в ножом в руках. Копам пришлось применять табельное оружие. Только после выстрела в воздух удалось надеть наручники на руки дебошира.

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Сейчас он находится в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в Тернополе парень убил любовника матери и снял процесс на видео. Мужчины ссорились. После этого парень зарезал своего оппонента.

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