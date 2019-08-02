Актеры “Сватов” снова собрались на гастроли в Крым

Две актрисы сериала принимают участие в постановке нового спектакля.

Главные актрисы сериала “Сваты” Олеся Железняк и Татьяна Кравченко снова решили посетить с гастролями оккупированный Россией Крым. Об этом передает Крым.Реалии.

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Актрисы решили снова нарушить украинское законодательство, которое предусматривает посещение аннексированного полуострова через материковую Украину.

Железняк и Кравченко сыграют в спектакле “Милая моя”. Афиши с их изображением развешаны по всему Крыму. Предварительно известно, что планируется семь показов спектакля: в Ялте - 1 августа, в Симферополе - 2 августа, в Севастополе - 3 августа, в Керчи - 4 августа, в Феодосии - 5, в Евпатории - 6 августа, в Судаке - 7 августа.

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Цены за билеты варьируются в пределах 1100-3100 рублей (440-1230 гривен).

Напомним, звезде “Сватов” разрешили въезд в Украину. В списке Минкульта нет Федора Добронравова.

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