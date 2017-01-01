Экс-главу МВД Могилева допросят о бездействии власти во время аннексии Крыма

Экс-министр сообщил, что его вызвали в ГБР на допрос в понедельник.

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Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-министра внутренних дел и экс-главу Совмина АРК Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма. Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook.

“Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство“, - отметил он.

“Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины“, - уточнил Могилев.

Напомним, ранее экс-глава крымского Совмина Анатолий Могилев обратился в ГБР с требованием наказать тех, кто сдал Крым.

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