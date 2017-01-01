Ремонт школ: Чиновники Васильковской РГА украли более 70 млн гривен

Строительные работы по ремонту учебных заведений заказывались по завышенным ценам.

В Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 миллионов гривен.

Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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По данным следствия, должностные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах - более 70 млн. гривен.

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации, в собственных домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.

По результатам проверок изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд.

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Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 24 мая, в Николаевском горсовете прошли обыски.

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