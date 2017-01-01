Кличко ответил на троллинг Богдана мемом с Джулиани

Столичный мэр ответил Богдану той же монетой.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на троллинг со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана. Об этом передает theБабель.

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Андрей Богдан накануне опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей мем, в котором высмеял Виталия Кличко.

Корреспондент издания решил поинтересоваться, как сам Кличко оценил шутку над ним. В ответ столичный градоначальник также прислал мем. В основе мема фото из недавней встречи Кличко и адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. На фото политики пожимают друг другу руки. Джулиани якобы говорит: “Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта…”.

Надо сказать, что подобную фразу сказал Зеленский после того, как выгнал из встречи секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка.

Сейчас (и. о. главы Службы безопасности Ивану, - ред) Баканову позвоню насчет этого черта, - сказал тогда Зеленский.

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Никаких других комментариев Кличко корреспонденту не предоставил.

Напомним, Богдан сделал матерный пост после своей "отставки". Мэр Киева рассказал, на каких условиях ему предлагали остаться на посту главы КГГА.

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