Боевики обстреляли школу в оккупированной Горловке
Боевики на Донбассе осуществили обстрел одной из школ в оккупированной Горловке. При этом были применены крупнокалиберные пулеметы. Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, ссылаясь на отчет ОБСЕ.
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Отмечается, что обстрел школы произошел 5 августа. Учебное заведение находится по ул. Черняховского, 30. Также боевиками были обстреляны несколько жилых домов по улицам Старобельской 11, Баха 4 и Тушинской 18/2.
Согласно данным ОБСЕ, украинские военные не принимали участие в обстреле мирных зданий в оккупированной Горловке.
Внимательно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности - составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрелы подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь в ответ украинские военные не открывали. Стоит также отметить, что запрос на введение "режима тишины", от СММ ОБСЕ, не поступал,
- сказано в сообщении.
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В штабе ООС акцентируют, что украинские военные продолжают придерживаться “режима тишины”.
Напомним, боевики получают оружие от РФ и ремонтируют танки в период перемирия. По данным разведки, отсутствие серьезных обстрелов оккупанты используют для перевооружения.
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Вопрос: Кто в данный момент размещался в школе?
при таких "обстрелах" они как правило вообще не страдают ... а очередной сюжет для роспропаганды аж бегом нарисуют, стандартная накатанная схема оккупантов
Даже при случайных поимках таких групп на транспорте они куда-то бесследно испарялись ...
Как правило не местные, а именно "российские туристы" работали по жилым кварталам, таким образом "создавали нужное настроение". Бывало, что за день предупреждали местных, чтобы линяли
Конченые оккупанты .
Нах этот чес для дебилов?
Для россиян норма шмалять "градами" или из гаубиц от жилых домов в чужой стране, похоже ... ублюдки
И россияне вообще всю эту ВОЙНУ принесли на Донбасс ((((
Оккупанты ведь ...