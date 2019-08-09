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Боевики обстреляли школу в оккупированной Горловке

Комментариев: 20
Российские наемники обстреляли школу, которая находится в Горловке.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Боевики на Донбассе осуществили обстрел одной из школ в оккупированной Горловке. При этом были применены крупнокалиберные пулеметы. Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, ссылаясь на отчет ОБСЕ. 

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Отмечается, что обстрел школы произошел 5 августа. Учебное заведение находится по ул. Черняховского, 30. Также боевиками были обстреляны несколько жилых домов по улицам Старобельской 11, Баха 4 и Тушинской 18/2. 

Согласно данным ОБСЕ, украинские военные не принимали участие в обстреле мирных зданий в оккупированной Горловке.

Внимательно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности - составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрелы подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь в ответ украинские военные не открывали. Стоит также отметить, что запрос на введение "режима тишины", от СММ ОБСЕ, не поступал,
- сказано в сообщении.

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В штабе ООС акцентируют, что украинские военные продолжают придерживаться “режима тишины”.

Напомним, боевики получают оружие от РФ и ремонтируют танки в период перемирия. По данным разведки, отсутствие серьезных обстрелов оккупанты используют для перевооружения.

 

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Теги: Донбасс, Горловка, школа, жилые дома, обстрел, боевики
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Комментариев (20)
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Хулиганка*    09.08.2019, 13:41
Оценка:  0
Хулиганка*
Опять? Лупят по своей территории? По школам, детсадам, собственным домам? На кого рассчитан сей бред? Ах да, на 8-ми процентных кастрюлек.
WTF2wtf    09.08.2019, 13:42
Оценка:  -1
WTF2wtf
На росСМИ, стандартно ...
WTF2wtf    09.08.2019, 13:43
Оценка:  0
WTF2wtf
Не зря еще в 2014-м от российских съемочных групп бежали как от огня на оккупированном Донбассе ... под них такие сюжеты специально создавали сами боевики, российские "журналисты" были как предшественники смерти ((((
WTF2wtf    09.08.2019, 13:44
Оценка:  0
WTF2wtf
после таких обстрелов они через 10 минут уже снимали часто и уже ничего не боялись ... ((((
Дром    09.08.2019, 13:23
Оценка:  -4
Дром
Что ж Ві вре те та? В ОБСЕ единственное, что заявляли, что запрос на введение "режима тишины", от СММ ОБСЕ, не поступал". А тут так накрутили как-будто ОБСЕ утверждало, что это ДНРовцы сами в себя шмаляли.
Шкиряк_и_Зорян    09.08.2019, 13:13
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Сейчас лето и в школе никто не учится.
Вопрос: Кто в данный момент размещался в школе?
Дром    09.08.2019, 13:24
Оценка:  -2
Дром
Вопрос, кто шмалял по школе и близлежащим домам. И ответ прост - ВСУшники
Дром    09.08.2019, 13:27
Оценка:  -1
Дром
Вопрос кто шмалял по школе и близлежащим домам? Да-да, боевики сами в себя))))
WTF2wtf    09.08.2019, 13:36
Оценка:  0
WTF2wtf
почему в себя?
при таких "обстрелах" они как правило вообще не страдают ... а очередной сюжет для роспропаганды аж бегом нарисуют, стандартная накатанная схема оккупантов
WTF2wtf    09.08.2019, 13:38
Оценка:  0
WTF2wtf
С самого начала российской оккупации шмаляли беспорядочно по жилым кварталам, там где и близко ВСУ не было, шмаляли месяцами ... парили сказки про УкрДРГ в нашпригованных боевиками районах и никто их не ловил.
Даже при случайных поимках таких групп на транспорте они куда-то бесследно испарялись ...
WTF2wtf    09.08.2019, 13:41
Оценка:  +1
WTF2wtf
... если сразу не прибивали на месте, то оказывалось, что их нужно отпустить "без вопросов".
Как правило не местные, а именно "российские туристы" работали по жилым кварталам, таким образом "создавали нужное настроение". Бывало, что за день предупреждали местных, чтобы линяли

Конченые оккупанты .
Дром    09.08.2019, 13:42
Оценка:  -4
Дром
И с самого начала наши доблестные ВСУшники шмаляли из градов в ответ, но по мирным попадали исключительно боевики. Эта войнушка нужна только для того, что б одних загнать в шахты за копье, а вторым продават ь этот уголь по Ротердаму+.
WTF2wtf    09.08.2019, 13:45
Оценка:  0
WTF2wtf
Какое нах "копье"?
Нах этот чес для дебилов?
Для россиян норма шмалять "градами" или из гаубиц от жилых домов в чужой стране, похоже ... ублюдки
Дром    09.08.2019, 13:48
Оценка:  -1
Дром
А наши "грады" - высокоточные настолько, что даже мирных от боевиков отличают?
WTF2wtf    09.08.2019, 13:48
Оценка:  +3
WTF2wtf
Я понимаю, что реальная ответка могла прилетать временами и от ВСУ ... только куча эпизодов, когда ВСУ вообще не при делах, а лупили целенаправленно по мирняку для сюжетов роспропагaндонов (((((
И россияне вообще всю эту ВОЙНУ принесли на Донбасс ((((
WTF2wtf    09.08.2019, 13:49
Оценка:  +3
WTF2wtf
И уж явно никому российские танки и грады не принесли НИЧЕГО хорошего на Донбассе ... тольков войну, кровь с разрухой ((((
Оккупанты ведь ...
Дром    09.08.2019, 13:51
Оценка:  -4
Дром
Понимаешь ли, наше ТВ от Российского мало чем отличается. Сюжеты как под копирку, только меняешь "боевиков" на "националистов" ....
WTF2wtf    09.08.2019, 13:56
Оценка:  +1
WTF2wtf
отличие в том, что Украина не ведет войну в россии, украинские вояки не делают из российских городов свои укрепрайоны, не опрадывают все это говно оккупантов тупой циничной ложью во всех своих СМИ ...
andy55524    09.08.2019, 13:06
Оценка:  0
andy55524
твари
Lyonya-Space    09.08.2019, 13:04
Оценка:  0
Lyonya-Space
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