Боевики обстреляли школу в оккупированной Горловке

Российские наемники обстреляли школу, которая находится в Горловке.

Боевики на Донбассе осуществили обстрел одной из школ в оккупированной Горловке. При этом были применены крупнокалиберные пулеметы. Об этом в Facebook сообщает штаб ООС, ссылаясь на отчет ОБСЕ.

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Отмечается, что обстрел школы произошел 5 августа. Учебное заведение находится по ул. Черняховского, 30. Также боевиками были обстреляны несколько жилых домов по улицам Старобельской 11, Баха 4 и Тушинской 18/2.

Согласно данным ОБСЕ, украинские военные не принимали участие в обстреле мирных зданий в оккупированной Горловке.

Внимательно изучив расстояния, профиль, тактико-технические характеристики указанного вооружения, утверждаем, что характеристика формы рельефа данной местности - составляет закрытый профиль и исключает любую возможность поражения указанных объектов. Кроме того, по данным УС СЦКК, в указанный день и указанном направлении, обстрелы подразделений Объединенных сил не осуществлялся, так же огонь в ответ украинские военные не открывали. Стоит также отметить, что запрос на введение "режима тишины", от СММ ОБСЕ, не поступал,

- сказано в сообщении.

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В штабе ООС акцентируют, что украинские военные продолжают придерживаться “режима тишины”.

Напомним, боевики получают оружие от РФ и ремонтируют танки в период перемирия. По данным разведки, отсутствие серьезных обстрелов оккупанты используют для перевооружения.

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