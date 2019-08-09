Названа дата первого заседания Верховной Рады

Новый состав парламента проведет заседание 29 августа.

Названа окончательная дата первого пленарного заседание Верховной Рады 9 созыва. Об этом рассказал будущий спикер парламента, а пока лидер Слуги народа Дмитрий Разумков, передает liga.net.

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По словам Разумков, который будет вести это заседание, вероятнее всего, первый раз Верховная Рада Украины 9 созыве соберется 27 или 29 августа.

Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа. Для того, чтобы не затягивать этот процесс, чтобы как можно быстрее приступить к работе, - отметил Разумков.

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Он добавил, что заседание нужно проводить спустя 20 дней с момента оглашения ЦИК официальных результатов выборов.

Напомним, ранее у президента называли лишь приблизительные сроки начала работы нового созыва парламента. Герус предположил, что парламент соберется 3 сентября.

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