Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названа дата первого заседания Верховной Рады

Комментариев: 1
Новый состав парламента проведет заседание 29 августа.
Рада соберется 29 августа
Рада соберется 29 августа
УНИАН

Названа окончательная дата первого пленарного заседание Верховной Рады 9 созыва. Об этом рассказал будущий спикер парламента, а пока лидер Слуги народа Дмитрий Разумков, передает liga.net.

Читай также: ЦИК объявила выборы в Раду состоявшимися

По словам Разумков, который будет вести это заседание, вероятнее всего, первый раз Верховная Рада Украины 9 созыве соберется 27 или 29 августа.

Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады девятого созыва 29 августа. Для того, чтобы не затягивать этот процесс, чтобы как можно быстрее приступить к работе, - отметил Разумков.

Читай также: У Зеленского объяснили, зачем собирают Раду 18 июля

Он добавил, что заседание нужно проводить спустя 20 дней с момента оглашения ЦИК официальных результатов выборов.

Напомним, ранее у президента называли лишь приблизительные сроки начала работы нового созыва парламента. Герус предположил, что парламент соберется 3 сентября.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: парламент, ВР, Разумков, заседание Рады
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    09.08.2019, 16:08
Оценка:  -1
zadneprohodchik
давайте уже, сразу кабмин этот в топку!
colavova    09.08.2019, 16:21
Оценка:  -2
colavova
вот тода и заживём))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь