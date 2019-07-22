ЦИК объявила выборы в Раду состоявшимися

Хотя явка и необычайно низкая для Украины, политический настрой общества достаточно высок.

Слипачук объявила, что выборы в ВР официально состоялись EPA/UPG

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Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что внеочередные выборы в Верховную Раду считаются состоявшимися. Об этом пишет “Украинская правда“.

“Уже можно говорить, что событий, которые поставили под сомнение проведение этой избирательной кампании - нет. Политический настрой общества достаточно высок“, - сказала Слипачук.

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По словам замглавы ЦИК Евгения Радченко, убийств, плохих событий, разгрома участков не происходило.

“Явка избирателей составляет 49,8%. Хотя для Украины это и необычно низкий показатель, надо учитывать, что это летний период и все же это внеочередные выборы“, - отметил он.

При этом Радченко добавил, что уже обработано почти 50% электронных протоколов, поэтому скорость и точность подсчета голосов - достаточно хороша.

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По данным ЦИК, скорее всего, уже 23 июля до Комиссии поступят протоколы с мокрыми печатями и начнется непрерывное заседание по подсчету голосов.

Напомним, ранее сообщалось, что новая Верховная Рада должна приступить к работе не позже начала сентября.

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