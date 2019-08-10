Уже не от мороза: Очередной поезд "Интерсити" сломался под Полтавой

Когда закончат ремонт не известно.

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В районе населенного пункта Чутово Полтавской области поломался поезд “Интерсити“.

Об этом сообщает один из харьковских пабликов.

“Всех пассажиров вывели пастись на природу. Инфы по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела“, - говорится в подписи к опубликованному видео.

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Как сообщалось 4 января, Интерсити+ по пути из Львова в Киев сломался из-за холода.

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