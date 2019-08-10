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Уже не от мороза: Очередной поезд "Интерсити" сломался под Полтавой

Комментариев: 2
Когда закончат ремонт не известно.
Пассажиры дышат свежим воздухом
Пассажиры дышат свежим воздухом
Скриншот с видео

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В районе населенного пункта Чутово Полтавской области поломался поезд “Интерсити“.

Об этом сообщает один из харьковских пабликов.

“Всех пассажиров вывели пастись на природу. Инфы по длительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела“, - говорится в подписи к опубликованному видео.

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Как сообщалось 4 января, Интерсити+ по пути из Львова в Киев сломался из-за холода.

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Теги: поезд, Интерсити, поломка
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    10.08.2019, 14:40
Оценка:  0
VSHIVANKA
ГИБЛОЕ МЕСТО ......
Шкиряк_и_Зорян    10.08.2019, 14:12
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Ну если не от мороза, тогда - только мыши! Проводку перегрызли, демоны!
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