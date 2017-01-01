В Херсоне вырос арбуз-рекордсмен

В прошлом году удалось вырастить намного крупный арбуз.

В городе Голая Пристань состоялся фестиваль “Украинский арбуз - сладкое чудо”. На фестивале выбрали самый большой арбуз, тыкву и дыню. Об этом передает ТСН.

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Видео, на котором изображен арбуз-рекордсмен, размещено на YouTube-канале СМИ.

В 2019 году самый большой арбуз достиг веса 31,8 кг. Самая большая тыква достигла веса 34 кг, а дыня - 6,5 кг.

Известно, что рекордсмен среди арбузов в этом году не дорос к своим предкам. В прошлом году самый большой арбуз достиг веса 43 кг.

Рекордсмена в этом году вырастил фермер Василий Теличко. Он рассказал о том, как ухаживал за своим арбузом.

Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не бросаем. Там немного азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все, - рассказал фермер.

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К слову, фестиваль “Украинский арбуз - сладкое чудо” проходит уже 16 год подряд.

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