“Забудьте о нем”: Зеленский в Житомире упомянул Порошенко

Президент предложил забыть своего экс-коллегу.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Житомирскую область вспомнил о Порошенко и предложил его забыть. Об этом передает издание Вголос.

Читай также: Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА

Во время словесной перепалки с местным активистом пришлось вспомнить о Порошенко. Активист пытался очертить Зеленскому, как работала “янтарная мафия” при пятом президенте Украины.

Да забудьте уже о Порошенко, пусть отдыхает, - заявил Зеленский.

Читай также: Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты

Кроме того, президент акцентировал, что его новая команда будет действовать по-другому и сейчас неуместно вспоминать о том, как было до этого.

Напомним, Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря. Президент потребовал уволить главного лесника Житомирской области, руководителей полиции нескольких районов, а также начальников СБУ в трех регионах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram