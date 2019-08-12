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“Забудьте о нем”: Зеленский в Житомире упомянул Порошенко

Комментариев: 5
Президент предложил забыть своего экс-коллегу.
Зеленский предложил Порошенко "отдохнуть"
Зеленский предложил Порошенко "отдохнуть"
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Житомирскую область вспомнил о Порошенко и предложил его забыть. Об этом передает издание Вголос.

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Во время словесной перепалки с местным активистом пришлось вспомнить о Порошенко. Активист пытался очертить Зеленскому, как работала “янтарная мафия” при пятом президенте Украины.

Да забудьте уже о Порошенко, пусть отдыхает, - заявил Зеленский.

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Кроме того, президент акцентировал, что его новая команда будет действовать по-другому и сейчас неуместно вспоминать о том, как было до этого.

Напомним, Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря. Президент потребовал уволить главного лесника Житомирской области, руководителей полиции нескольких районов, а также начальников СБУ в трех регионах. 

 

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Теги: Порошенко, Зеленский, янтарь, Житомир
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    12.08.2019, 16:13
Оценка:  0
fkrfyfan
Забудем, когда будет отдыхать на нарах жирный хряк, пьянь и вор
Замечатель    12.08.2019, 16:10
Оценка:  -1
Замечатель
Посадки уже отменяются?)))
Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 15:47
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Теперь Зе должен инициировать введение уголовной ответственности за упоминание П.А. Порошенко. Есть же в мире всевозможные ответственности за отрицание Холокоста, геноцида армян, голодомора?.. Теперь и за Порошенко надо сделать!
Колишній-східняк    12.08.2019, 15:38
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Зеля, о тебе вообще никто помнить не будет...
LoveFreedom    12.08.2019, 16:14
Оценка:  0
LoveFreedom
да нет как клоуна его запомнят...может быть.
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