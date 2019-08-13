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На Донбассе погиб снайпер полка Азов

Комментариев: 15
При выполнении боевого задания 10 августа на фугасе подорвался 25-летний снайпер. Его тело удалось обменять лишь сегодня.
Романенко подорвался на фугасе
Романенко подорвался на фугасе
пресс-служба полка Азов
При выполнении боевого задания 10 августа погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным “Бич“. Об этом сообщает пресс-служба полка во вторник, 13 августа.
Как сообщается, боец подорвался на вражеском фугасе.
В Азове уроженец Днепра служил с конца 2015 года в должности снайпера. 

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Как сообщается, тело погибшего бойца не могли три дня эвакуировать из-за обстрелов. “13 августа Азов, в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко“, - говорится в сообщении. При этом утверждается, что сепаратисты отказались забрать останки одного из своих представителей, погибшего у Зайцево.

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О передаче тела погибшего сообщили и в “ЛНР“. Там рассказали, что передали тело организации Эвакуация 200 при Минобороны Украины.
 
Передача состоялась на нейтральной территории вблизи населенного пункта Счастье. Вывоз тела зафиксировали представители СММ ОБСЕ.
 
Ранее в штабе ООС сообщили, что во время выполнения боевого задания 10 августа погиб нацгвардеец. Других подробностей не сообщалось.

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Теги: военные, снайпер, ситуация на востоке Украины, батальон Азов, Потери Украины в АТО, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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Rangol    13.08.2019, 14:47
Оценка:  -5
Rangol
Поганое племя, сыкуны, только и способны засылать украинских снайперов комбайнеров стрелять за уборкой хлеба. Ни гроба ему ни покрышки. Фашисткой сволочи собачья смерть
WTF2wtf    13.08.2019, 14:48
Оценка:  +2
WTF2wtf
Опять контуженый многостаночник из раши уколы пропустил.
Нах пшло, дебильное наци
seamaster    13.08.2019, 14:42
Оценка:  -4
seamaster
Во время хлебного перемир'я вин подорвался на мине на территории ЛНР.... шо там забув хлопчина?.... совсем oxyeли майдавонцы.... Скоро Зе некуда будет браслеты вешать. А шо думает Волкер с ооном?
hnm    13.08.2019, 14:21
Оценка:  -15
hnm
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tulchanin    13.08.2019, 14:14
Оценка:  -5
tulchanin
"О передаче тела погибшего сообщили и в “ЛНР“."© - получается он на подконтрольной ЛНР территории погиб ? И ктож его туда послал с "боевым заданием" во время "перемирия" ?
WTF2wtf    13.08.2019, 14:17
Оценка:  +1
WTF2wtf
Он наверное в россии погиб, рашик???
или что тыт тут забыло, упоротое???
Nikolas_Adver    13.08.2019, 14:25
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
а нахyй оно приперлось к нам с оружием со своей срaной житомирщины? щас поедет обратно. там его могилу еще и обоссут, как повелось в последнее время)))))
WTF2wtf    13.08.2019, 14:22
Оценка:  +6
WTF2wtf
Это примерно то же, если бы российкий солдат погиб в Чечне ... только тут вся армия боевиков полностью содержится и управляется только россией
tulchanin    13.08.2019, 14:43
Оценка:  -5
tulchanin
Ну то же так то же.... яж не об этом.
Получается Украина одновременно сообщает что:
1. Соблюдает "хлебное перемирие".
2. Боец ВСУ погиб на территории ЛНР при выполнении боевого задания !

Противоречий не находишь ?
Nikolas_Adver    13.08.2019, 14:06
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
так ведь каклы не стреляють... перемирие нарушают только сепаратисты
WTF2wtf    13.08.2019, 14:18
Оценка:  +4
WTF2wtf
Конченый нацист, хвастающийся личным участием в убийствах украинцев ... "переживает" типа это упоротое говно "Nikolas_Adver"
Nikolas_Adver    13.08.2019, 14:22
Оценка:  -11
Nikolas_Adver
опа-опа-опа! шелупонь птушная опять высралась "за свободу"))) не сиди много за компом, мама заругает))))
WTF2wtf    13.08.2019, 14:23
Оценка:  +3
WTF2wtf
Конченый убийца типа "шутит" ... такому говну нацистскому даже амнистии уже не будет
Nikolas_Adver    13.08.2019, 14:31
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
я тебя, сyка, еще заeбашу, и у тебя могилки не будет, все ваше выблядcкое племя будет во рву закопано хyй знает где, лет через 100 какой-нибудь тракторист случайно наткнется и на скотомогильник все выкинут)))))
Операторська    13.08.2019, 14:05
Оценка:  +7
Операторська
Вічна память героям !
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