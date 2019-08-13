На Донбассе погиб снайпер полка Азов
При выполнении боевого задания 10 августа на фугасе подорвался 25-летний снайпер. Его тело удалось обменять лишь сегодня.
При выполнении боевого задания 10 августа погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным “Бич“. Об этом сообщает пресс-служба полка во вторник, 13 августа.
Как сообщается, боец подорвался на вражеском фугасе.
В Азове уроженец Днепра служил с конца 2015 года в должности снайпера.
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Как сообщается, тело погибшего бойца не могли три дня эвакуировать из-за обстрелов. “13 августа Азов, в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко“, - говорится в сообщении. При этом утверждается, что сепаратисты отказались забрать останки одного из своих представителей, погибшего у Зайцево.
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О передаче тела погибшего сообщили и в “ЛНР“. Там рассказали, что передали тело организации Эвакуация 200 при Минобороны Украины.
Передача состоялась на нейтральной территории вблизи населенного пункта Счастье. Вывоз тела зафиксировали представители СММ ОБСЕ.
Ранее в штабе ООС сообщили, что во время выполнения боевого задания 10 августа погиб нацгвардеец. Других подробностей не сообщалось.
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Нах пшло, дебильное наци
или что тыт тут забыло, упоротое???
Получается Украина одновременно сообщает что:
1. Соблюдает "хлебное перемирие".
2. Боец ВСУ погиб на территории ЛНР при выполнении боевого задания !
Противоречий не находишь ?