На Донбассе погиб снайпер полка Азов

При выполнении боевого задания 10 августа на фугасе подорвался 25-летний снайпер. Его тело удалось обменять лишь сегодня.

При выполнении боевого задания 10 августа погиб 25-летний боец полка Азов Роман Романенко с позывным “Бич“. Об этом сообщает пресс-служба полка во вторник, 13 августа.

Как сообщается, боец подорвался на вражеском фугасе.

В Азове уроженец Днепра служил с конца 2015 года в должности снайпера. Читай также: В больнице Днепра скончался раненый боец ВСУ Как сообщается, тело погибшего бойца не могли три дня эвакуировать из-за обстрелов. “13 августа Азов, в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего Романа Романенко“, - говорится в сообщении. При этом утверждается, что сепаратисты отказались забрать останки одного из своих представителей, погибшего у Зайцево. Читай также: Главарь “ЛНР“ Пасечник отменил “указ“ и отказался от Станицы Луганской

О передаче тела погибшего сообщили и в “ЛНР“. Там рассказали, что передали тело организации Эвакуация 200 при Минобороны Украины.