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В Днепре 5 мужчин обстреляли автомобиль

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К счастью, человеческих жертв нет.
Пострадал только автомобиль
Пострадал только автомобиль
dp.npu.gov.ua

В Днепре пятеро мужчин обстреляли автомобиль. Транспортное средство сильно пострадало. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

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Отмечается, что в результате обстрела никто из людей не пострадал, кроме обстрелянного автомобиля.

По информации правоохранителей, в ходе осмотра места происшествия обнаружен пистолет для стрельбы резиновыми пулями и стреляные гильзы. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

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Обстрел произошел 11 августа около 23 часов. Сегодня были арестованы пятеро местных жителей от 20 до 31 года. Все они опрошены.

За совершение преступления установлены и опрошены пятеро местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Все они задержаны в порядке ст. 208 УПКУ. Двум мужчинам вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), - сообщили в пресс-службе полиции.

Напомним, в аэропорту Днепра застрелился полицейский. Коп выстрелил себе в голову. 

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Теги: обстрел, Днепр, автомобиль, полиция
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