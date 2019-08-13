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В Москве ответили на высылку дипломата из Украины

Комментариев: 2
Россия решила выслать сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичное действия в отношении представителя консульства РФ во Львове.
Киев и Москва обменялись высылкой дипломатов
Киев и Москва обменялись высылкой дипломатов
Рєp.ru

Россия в ответ на выдворение российского дипломата из Украины объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, во вторник, 13 августа.

Ранее в СБУ сообщил, что во Львовской области выявили местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием", дипломат уже выдворен из Украины.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации.

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", - заявили в МИД РФ.

Ранее в СБУ заявили о задержании завербованного агента ФСБ. Жителя Полтавской области завербовали в Крыму бывшие военнослужащие СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

 

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Теги: Россия, Украина, МИД РФ, дипломат, консульство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VB77    13.08.2019, 20:28
Оценка:  +1
VB77
Зачем нам вообще консульства Московии?
Vasya_iz_Ivanovo    13.08.2019, 20:37
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Вам хорошо, у вас житя по новому, а что у нас?
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