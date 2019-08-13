В Москве ответили на высылку дипломата из Украины

Россия решила выслать сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичное действия в отношении представителя консульства РФ во Львове.

Россия в ответ на выдворение российского дипломата из Украины объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, во вторник, 13 августа.

Ранее в СБУ сообщил, что во Львовской области выявили местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их "российскому разведчику под дипломатическим прикрытием", дипломат уже выдворен из Украины.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации.

"Еще в мае 2019 года украинские спецслужбы устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника Генерального консульства России во Львове persona non grata. Каких-либо доказательств его противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", - заявили в МИД РФ.

Ранее в СБУ заявили о задержании завербованного агента ФСБ. Жителя Полтавской области завербовали в Крыму бывшие военнослужащие СБУ, которые изменили военной присяге и перешли на сторону врага.

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