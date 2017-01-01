Кабмин оценил убытки от последнего эмбарго России

Запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта товаров из Украины в Россию, согласно постановлению РФ. В прошлом году экспорт этих товаров в РФ составил $193,3 млн.

В Министерстве экономического развития и торговли оценили последствия от действия "торгового" постановления РФ. Об этом сообщает 112.ua во вторник, 13 августа.

Российское правительство 18 апреля 2019 года запретило вывозить в Украину некоторые нефтепродукты, а также обязало получать разрешение Минэкономразвития на экспорт дизтоплива и сжиженного газа. Из Украины запретили ввозить изделия из бумаги и картона, в том числе флизелиновые обои, а также обувь и женскую одежду.

Указанные запреты и ограничения распространяются на 5,3% экспорта украинских товаров в РФ и 54% импорта российских товаров в Украину.

"Запрет на ввоз товаров из РФ распространился на следующие товары: трубная продукция, картонно-бумажная продукция, одежда, масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольных смол, стальная эмалированная посуда, бульдозеры, жатки. Экспорт этих товаров в РФ в 2018 году составил 193,3 млн долларов", - сообщили в министерстве.

Постановлением запрещен вывоз в Украину следующих товаров: масла и продукты перегонки каменноугольной смолы, нефть сырая, кокс нефтяной, смеси битумные, этилен, пропилен, бутилен, вазелин нефтяной, кокс нефтяной, углеводороды циклические. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 170,4 млн долларов.

"Введена разрешительная система на ввоз в Украину следующих товарных позиций: уголь каменный, кокс, бензин, дизельное топливо, пропаны, бутаны, сжиженный газ. В 2018 году импорт этих товаров в Украину из РФ составил 4 млрд 202 млн 9 тыс. долларов", - отмечают в министерстве.

Напомним, 18 апреля Россия решила ввести новые санкции против Украины. Главной мерой стал практически полный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также угля. Эксперты говорили, что Киев может нивелировать потери за счет поставок из Беларуси. Подробно в материале Украина без нефти из России: последствия санкций.

Торговля Украины с РФ остается. Пять лет санкций

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