Председатель Совета судей Украины прокомментировал хамство судьи в Одессе

Он высказал свое возмущение тем, как вел себя судья, а также заявил, что попросит в полиции полную запись и обсудит ее на собрании судей Пятого апелляционного административного суда, в котором работает скандалист.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич возмутился вызывающим поведением судьи Пятого апелляционного административного суда Дмитрия Запорожана во время общения с патрульными полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба ССУ в среду, 14 августа.

Возмущение Председателя Совета судей связано с видео, которое обнародовали ранее в социальных сетях и СМИ.

“Мы сейчас не исследуем материалы конкретного дела, находящегося на рассмотрении суда, однако обстоятельства, при которых произошло общения судьи с полицейскими, а это: неприкрытое превосходство, высокомерие, их унижение, как лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей и как людей, свидетельствуют о значительных проблемах в морально-этических ценностях этого человека, который имеет высокий статус судьи и наделен правом на выполнение функций государства”, - прокомментировал видеозапись Богдан Монич.

Монич добавил, что с целью дальнейшего реагирования Совета судей Украины на такое поведение судьи, он обратится в правоохранительные органы с просьбой предоставить полную видеозапись с места происшествия. Также он предложит обсудить поведение судьи на собрании судей Пятого апелляционного административного суда.

Напомним, что ранее судья обматерил полицейских в Одессе: он в частности заявил, что он для них "царь и бог".

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