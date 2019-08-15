В НАБУ рассказали детали взятки Грымчаку и его помощнику

Миллион долларов замминистра якобы запросил за утверждение проектной документации на строительство.

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В НАБУ раскрыли подробности задержания замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его “помощника“. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели денежными средствами в особо крупном размере (ранее в СМИ озвучивалась цифра в $0,5 млн и сумма самой взятки - $1,1 млн).

Решение проблемы частного ООО, которое и предложило взятку, относилось к сфере компетенции суда. В частности, одно предприятие пыталось взыскать долг с другого.

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Замминистра, по данным следствия, за вознаграждение в размере $100 тыс. пообещал обеспечить необходимое решение суда. При этом он планировал обратиться к замгенпрокурора для влияния на главу Кассационного гражданского суд в составе Верховного суда.

Позже сумма взятки была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. замминистра с сообщником распределили средства между собой. Вторую часть в сумме $30 тыс. им передали 14 августа.

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В дальнейшей за согласование проектной документации по строительству в Киеве Грымча запросил уже $1 млн, утверждают следователи.

Указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Минкультуры Украины, Минюст Украины, Украинский госинститут культурного наследия, КГГА и другие.

“После получения части денежных средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. долл. от представителей ООО и был задержан “на горячем“ заместитель министра по вопросам ВОТ, а также его “помощник“, - говорится в сообщении.

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По результатам проведенных обысков обнаружена и изъята вся сумму неправомерной выгоды, полученной 14 августа 2019, а также часть полученной ранее, отметило ведомство.

Напомним, ранее Юрия Грымчака задержали якобы за вымогательство взятки в $1,1 млн.

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