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На Волыни после пыток заживо похоронили мужчину: Он чудом выжил

Комментариев: 2
Откопавшись, пострадавший пошел к правоохранителям.
После пыток мужчину закопали на терриконе
После пыток мужчину закопали на терриконе
u24.ru (иллюстративное фото)

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В городе Нововолынск Волынской области двое парней пытали 51-летнего мужчину, а потом еще живого связали и закопали на терриконе.

Об этом сообщает издание “КП в Украине“.

Житель Нововолынска поспорил с двумя мужчинами, которые в два раза младше его, и это привело к ужасным последствиям. Во время конфликта его побили, скрутили и бросили в машину. Также рот заклеили скотчем, а руки и ноги связали. Потом водитель с подельником вывезли мужчину на террикон и начали пытать ножом.

“Планов зарезать, судя по глубине порезов, у преступников не было - только чтобы помучить“, - отметили правоохранители.

В ходе пыток злоумышленники забрали вещи жертвы: паспорт и банковские карточки, а также сумку с вещами и деньгами. Самого мужчину сбросили в канаву, а сверху на него насыпали землю и мусор. Наспех забросав его и, наверное, понадеявшись, что сам он уже не выберется, парни уехали домой.

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Спустя несколько часов, когда уже стемнело, связанный мужчина все-таки сумел освободиться от веревок и выбраться наверх. Откопавшись, пошел к правоохранителям. Те провели оперативное расследование и через пару часов задержали подозреваемых. У одного из них уже есть судимость за пытки.

Против 29-летнего и 30-летнего местных жителей открыли уголовное производство по статьям разбой, похищение официальных документов по корыстным мотивам, незаконное завладение паспортом и незаконное лишение свободы человека. Снять деньги с карт злоумышленники не успели. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Волынской области, обвинение позаботится о том, чтобы решения суда молодые люди дожидались за решеткой.

Как сообщалось 30 июля, в Ирпене убили и закопали молодого парня, обвинив в воровстве.

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Теги: пытки, Волынская область, могила, покушение на убийство, ограбление
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Комментариев (3)
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Бувший_східняк    16.08.2019, 09:17
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Да, редкие ублюдки еще среди здесь встречаются...
Шкиряк_и_Зорян    16.08.2019, 09:53
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Вы прям как Кличко! ))) Вас трудно понять, легко не понять и невозможно понять!
ofizep    16.08.2019, 10:01
Оценка:  0
ofizep
А ти тіпове кацапйо. Несе діч, з самого ранку вже під боярою. Типовий русак.
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