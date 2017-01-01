Солнечно и тепло: синоптики обнародовали свежий прогноз

16 августа в Украине ожидается теплый день без осадков.

Синоптики Укргидрометцентра обещают сегодня день без осадков. Кратковременные дожди вероятны всего в нескольких регионах.

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На западе страны сегодня солнечно и без осадков. Между тем, воздух прогреется в пределах +20…+24 градусов по Цельсию.

На востоке ситуация идентичная. Между тем, на улице будет заметно теплее. На термометре +26…+30 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают теплый солнечный день. На улице +26…+30 градусов по Цельсию. В нескольких областях и Крыму обещают грозы.

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В северной части страны сегодня вероятны кратковременные дожди. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +23 градуса.

В Центральной Украине сегодня преимущественно тепло и солнечно. Между тем, в Днепре и Полтаве вероятны грозы и шквалы. Синоптики обещают +19…+29 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня вероятны кратковременные дожди. Воздух прогреется от +19…+21 градус по Цельсию.

Напомним, на западе обещают грозы и шквалы, на востоке и юге - жару. Жаркая погода также будет в центральных регионах, а вот в Житомирской области пройдет гроза.

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