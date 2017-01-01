Зеленский лично просил о создании одного из комитетов в Раде, - Разумков

Комитет должен заниматься вопросами молодежи и спорта.

Президент Украины Владимир Зеленский лично просил о создании комитета по вопросам молодежи и спорта. Об этом сообщил Дмитрий Разумков на брифинге после подготовительного заседания, передает 24 канал.

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По словам Разумкова, “Слуга народа” инициировала ликвидацию 5 комитетов, среди которых был и “молодежный”.

Мы услышали предложения, которые звучали от общества. Были и предложения от представителей спорта, учитывая то, что скоро состоится олимпиада. К нам поступали предложения от различных структур, - отметил Разумков.

Между тем, Зеленский лично попросил, что комитет по вопросам молодежи и спорта оставили в парламенте.

Обсуждая этот вопрос сегодня и вчера, мы согласились с предметов ведения комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики выделить комитет, который будет называться комитетом по вопросам молодежи и спорта, - добавил он.

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Напомним, "Слуга народа" хочет сократить число комитетов и возглавить 19 из 22. Участники подготовительной группы называют такие планы провластной партии узурпацией.

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