Порошенко не задекларировал компании с капиталом в 18 млн

При этом НАПК при проверке декларации экс-президента нарушений не заметило.

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Экс-президент Петр Порошенко не задекларировал две компании в декларации за 2017 года, а НАПК этого не заметило. Об этом со ссылкой на ОО “Антикоррупционный штаб“ пишут “Наші гроші“.

В частности, 30 марта 2018 года Петр Порошенко внес в Единый реестр деклараций ежегодную декларацию за 2017 год.

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В главе 9, где указываются юридические лица, конечным бенефициарным владельцем которых является субъект декларирования или члены его семьи, Порошенко отметил, что является бенефициаром в 102 фирмах.

В то же время, по данным Единого реестра юрлиц и других открытых реестров, в 2017 году ОАО “Страховая компания “Калина“ создала ООО “Калина-автолизинг“, и в ноябре 2017 года бенефициаром и владельцем существенного участия в этом ООО числился Петр Порошенко.

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По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал “Калина-автолизинг“ составил 18 млн грн, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Кроме того, по данным Единого реестра юрлиц, в 2009 году было основано ООО “Страна ассистанс“. 21 июля 2016 года владельцем существенного участия и конечным бенефициарным владельцем ООО стал Петр Порошенко.

В течение 2016-2019 годов изменений относительно конечного бенефициарного владельца и учредителей ООО не было. Уставный капитал предприятия составляет 62500 грн.

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Следовательно, в своей декларации Порошенко должен был указать себя бенефициаром двух компаний - ООО “Калина-автолизинг“ и ООО “Страна ассистанс“, но этого не сделал.

22 июня 2018 НАПК отчиталось о полной проверке декларации президента и нарушений не выявило.

27 февраля 2019 ОО “Антикоррупционный штаб“ обратилась с письмом в НАПК, в котором просило проверить недекларирование Порошенко двух компаний. 4 июня 2019 года НАПК частично установило подтверждения предоставленной информации и пообещало принять меры.

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В ОО предупредили, что нарушение карается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что у партий Олега Ляшко и Анатолия Гриценко конфискуют незаконно полученных взносов на полмиллиона гривен.

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