В Одесском облсовете произошла драка

В зале также присутствуют "неизвестные спортивной внешности".

На внеочередной сессии Одесского областного совета 16 августа должны избрать нового председателя вместо Анатолия Урбанского, который идет в Раду. Заседание началось с драки.

Об этом сообщает Думская.

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Сначала депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и “Оппоблок“ в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из “Нашего края“ и “Батькивщины“.

Вспыхнула драка, в Урбанский сломали микрофон и отобрали карточку. Микрофон заменили, председатель попытался восстановить сессию, но опять вспыхнула драка. В зал зашла полиция, а Урбанский объявил перерыв на 5 минут.

Позже сессия все же началась, но опять объявили перерыв, поскольку председатель фракций, председатель совета и его заместители ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

По данным местного издания, за всем происходящим стоит депутат от “Батькивщины“ и первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский. Якобы его цель не дать рады избрать нового председателя и стать и.о. председателя облсовета.

Отмечается, что в зале также присутствуют неизвестные “спортивной внешности“.

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Как сообщалось, 16 августа в Одессе прошли необычные акции протестов - с гробами, животными и укусами за нос.

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