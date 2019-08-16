Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесском облсовете произошла драка

Комментариев: 2
В зале также присутствуют "неизвестные спортивной внешности".
В облсовете Одессы выбирают нового председателя
В облсовете Одессы выбирают нового председателя
dumskaya.net

На внеочередной сессии Одесского областного совета 16 августа должны избрать нового председателя вместо Анатолия Урбанского, который идет в Раду. Заседание началось с драки.

Об этом сообщает Думская.

Читай также: Советы нардепам от Супрун: Не голодайте дольше 2 дней и вакцинируйтесь перед драками

Сначала депутат и заместитель председателя облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и “Оппоблок“ в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из “Нашего края“ и “Батькивщины“.

Вспыхнула драка, в Урбанский сломали микрофон и отобрали карточку. Микрофон заменили, председатель попытался восстановить сессию, но опять вспыхнула драка. В зал зашла полиция, а Урбанский объявил перерыв на 5 минут.

Позже сессия все же началась, но опять объявили перерыв, поскольку председатель фракций, председатель совета и его заместители ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

По данным местного издания, за всем происходящим стоит депутат от “Батькивщины“ и первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский. Якобы его цель не дать рады избрать нового председателя и стать и.о. председателя облсовета.

Отмечается, что в зале также присутствуют неизвестные “спортивной внешности“.

Осторожно, нецензурная лексика!

 

Как сообщалось, 16 августа в Одессе прошли необычные акции протестов - с гробами, животными и укусами за нос.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: драка, Одесса, облсовет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
seamaster    16.08.2019, 15:20
Оценка:  +1
seamaster
При Януковиче и Кучме такого не было. А при Щербицком Украина была богатой и развитой. Вот до чего довела страну майдавонь...
asfd0    16.08.2019, 14:48
Оценка:  +1
asfd0
Повадки предыдущей власти будут долго ещё давать о себе знать.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь