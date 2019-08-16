"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке
В оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со “сходства“ статуи с оригиналом.
Фотография памятника появилась на странице “Департамент антипропаганды ДНР“ в Twitter.
Оригинальный снимок был опубликован на странице новостного издания боевиков “Инцидент ДНР“.
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Авторы публикации пошутили, что такой памятник следует установить в кафе, где и был убит Захарченко в 2018 году.
“Саньке Захарченко слепили памятник. Наверное, установят в кафе “Сепар“, - отметили в публикации.
В то же время пользователи в комментариях вспомнили предыдущие поделки в честь лидера боевиков ДНР и предложили правоохранителям оккупационных администраций провести проверку, поскольку изготовление памятника похоже на диверсию.
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