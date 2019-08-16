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"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке

Комментариев: 11
Пользователи в сети шутят, что изготовление памятника похоже на диверсию.
"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке
© соцсети
Фото 1/4
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
  • Памятник получился очень непохож
"Диверсант делал": В сети комментируют памятник Захарченко в Донецке
Памятник получился очень непохож
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В оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со “сходства“ статуи с оригиналом.

Фотография памятника появилась на странице “Департамент антипропаганды ДНР“ в Twitter.

Оригинальный снимок был опубликован на странице новостного издания боевиков “Инцидент ДНР“.

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Авторы публикации пошутили, что такой памятник следует установить в кафе, где и был убит Захарченко в 2018 году.

“Саньке Захарченко слепили памятник. Наверное, установят в кафе “Сепар“, - отметили в публикации.

В то же время пользователи в комментариях вспомнили предыдущие поделки в честь лидера боевиков ДНР и предложили правоохранителям оккупационных администраций провести проверку, поскольку изготовление памятника похоже на диверсию.

Как сообщалось 22 февраля, “музей Новороссии“ в Петербурге закрыли после погрома.

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Теги: "ДНР", Захарченко, памятник
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Комментариев (11)
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Мухоморище    16.08.2019, 16:40
Оценка:  +7
Мухоморище
У всех,кто связывается с "руским миром",начинают руки из жопы расти.Что бы ни делали скрепные,всё ревращается в убожество.
Lyonya-Space    16.08.2019, 16:32
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Судя по заднем у плану за памятником, дырляндия отгрохала новый выставочный салон по последним стандартам раши!
Lyonya-Space    16.08.2019, 16:29
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Судя по активности минусЕров, сегодня на БМ шабаш ваты...
WTF2wtf    16.08.2019, 16:29
Оценка:  +4
WTF2wtf
а это разве не Крамаров?
WTF2wtf    16.08.2019, 16:29
Оценка:  +3
WTF2wtf
"... и мертвые с косами стоят"
Lyonya-Space    16.08.2019, 16:20
Оценка:  +4
Lyonya-Space
Хух, еле отошёл, чуть не оказался под столом от смеха.
Этому скульптору самому нужно памятник при жизни поставить!
Умеет развеселить, вот что значит ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО!
ВосставшийИзБана    16.08.2019, 16:23
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Он - художник. Он так видит.
Lyonya-Space    16.08.2019, 16:28
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Или можно сказать так: ну это уже вольно ти творца.
Lyonya-Space    16.08.2019, 16:30
Оценка:  +3
Lyonya-Space
вольности (Т-9 мля.)
ВосставшийИзБана    16.08.2019, 16:00
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
"В комментируют памятника Захарченко в Донецке"

Тексты пишет генератор случайных слов. Или это искусственный интеллект такой?
ВосставшийИзБана    16.08.2019, 15:59
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
В СССР было "дело врачей", а тут будет "дело скульпторов".
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