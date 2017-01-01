ЦИК досрочно распустила ОИК в Прилуках за невыполнение решения суда

Причиной такого решения стало невыполнение окружной комиссией избирательного законодательства.

ЦИК разогнала комиссию, которая до сих пор не разобралась с результатами голосования EPA/UPG

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ЦИК досрочно прекратила полномочия окружной комиссии на 210-м округе в Прилуках Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В пресс-службе уточнили, что ЦИК рассмотрела вопрос о выполнении судебного решения Черниговского окружного адмисуда от 10 августа 2019 года, признавшего противоправными действия ОИК ОВО № 210 по составлению протокола об итогах голосования.

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Суд также обязал указанную ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243 указанного ОВО.

Постановлением от 16 августа ЦИК определила, что полномочия этой окружной избирательной комиссии по установлению итогов голосования в ОВО № 210 на выборах в Раду осуществляются Центральной избирательной комиссией.

По итогу ЦИК во исполнение судебного решения признала недействительным голосование на вышеупомянутом избирательном участке.

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“Причиной такого решения стало невыполнение окружной комиссией избирательного законодательства и вчерашнего постановления ЦИК“, - отмечает комиссия. Охранять избирательную документацию до формирования новой комиссии ЦИК попросила Нацполицию.

Напомним, ранее сообщалось, что окружком №210 в Прилуках забросали дымовыми шашками.

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