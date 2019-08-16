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Главным райтером речей президента является сам Зеленский - ОП

Комментариев: 1
Президент много своих идей внес в инаугурационную речь, ему часто помогают Шефир и Костюк.
Зеленский пишет речи самостоятельно, хотя ему и помогают Шефир и Костюк
Зеленский пишет речи самостоятельно, хотя ему и помогают Шефир и Костюк
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский сам является главным “райтером“ своих речей. Об этом в интервью Громадському рассказал замглавы Офиса президента Юрий Костюк.

Отвечая на вопрос о том, кто помогает писать президенту, он признал, что иногда ему помогает, но при этом уточнил: “Помогаю. У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, - президент“.

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Обращение о телемосте “давайте поговорим“ к Владимиру Путину при этом было совместным, рассказал Костюк: Это совместное было. У нас нет такой схемы, пришел я, принес три страницы текста, и президент это просто прочитал и потом сказал“.

“Ключевые важные масштабные обращения, если это не спонтанное - обсуждаются“, - заверил замглавы ОП.

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В инаугурационной речи, к примеру, было много идей лично Зеленского, говорит Костюк. “Там очень много есть мнений и находок лично президента“, - отметил он.

“У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в “Студии квартал 95“, я, который работал в “Студии квартал 95“. Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется“, - добавил замглавы Офиса президента.

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Напомним, ранее Юрий Костюк объяснил, зачем в Офисе президента все писали заявления об увольнении.

 

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Теги: Зеленский, ОП, речи, райтеры, Костюк
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Комментариев (1)
Miha_89    16.08.2019, 18:52
Оценка:  0
Miha_89
Президент чисто физически ну никак не может быть райтером своих речей даже при сильном желании.Все время в движениях, встречах, когда ему писать? И уж тем более Зе который без Богдана не отличит министра от секретаря горсовета. Это незазорно, нет нужды создавать образ Корифея всех наук,проходили это
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