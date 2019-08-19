У Зеленского не могут найти заявления об “увольнении” членов его команды

Офис президента затруднился ответить на запрос журналистов.

В ОП не могут найти заявления об "отставке" facebook.com/president.gov.ua

В Офисе президента не могут найти заявления об “увольнении” всех членов команды Владимира Зеленского, о которых публично заявил сам президент. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на ответ ведомства.

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Президент Зеленский после слухов об отставке главы ОП Андрея Богдана публично заявил, что все члены его команды в Офисе президента в начале сотрудничества написали заявление об увольнении. По словам Зеленского, это для него и его команды является нормальной практикой.

Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли, - договорились с самого начала, напишем заявления на увольнение. Если общество или Президент чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку, - сказал Зеленский.

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Журналисты издания поинтересовались, кто из “ключевых людей” написал заявление об увольнении в начале сотрудничества с Офисом президента и если ли на самом деле эти заявления.

Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления, - ответили в Офисе президента.

Напомним, на Банковой объяснили заявления об отставке команды. Работники ОП хотели показать, что их не держат прошлые отношения с Зеленским.

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