Супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль

По эпизоду с хлебом-солью пока не дали официальных комментариев.

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Скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник, 19 августа, в самолете “Эль-Аль“, в котором глава правительства Биньямин Нетаньяху направлялся в Киев. Сара Нетанияху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

Об этом сообщают Вести Израиля.

Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

Отмечается, что на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало “акцентированно“: “Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита“.

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В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли “прорыв“ супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В “Эль-Аль“ в ответ заявили, что “чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов“. “Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев“, - говорится в официальной реакции.

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.

Как сообщалось, 19 августа в Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля.

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