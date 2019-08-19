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Супруга Нетаньяху скандалила в самолете и, прибыв в Киев, бросила на землю хлеб-соль

Комментариев: 21
По эпизоду с хлебом-солью пока не дали официальных комментариев.
Жена Нетаньяху была не в духе
Жена Нетаньяху была не в духе
скандал

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Скандальный эпизод произошел в ночь на понедельник, 19 августа, в самолете “Эль-Аль“, в котором глава правительства Биньямин Нетаньяху направлялся в Киев. Сара Нетанияху, сопровождающая своего супруга во время визита, отчитала командира корабля за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке в лайнер.

Об этом сообщают Вести Израиля.

Сара Нетаньяху в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще более разозлило супругу премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве.

Отмечается, что на самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало “акцентированно“: “Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита“.

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В канцелярии главы правительства отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли “прорыв“ супруги премьера в кабину пилотов. Здесь также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в рутинном режиме.

В “Эль-Аль“ в ответ заявили, что “чета Нетаньяху постоянно пользуются услугами авиакомпании во время визитов“. “Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев“, - говорится в официальной реакции.

Впрочем, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та бросила его на землю.

Как сообщалось, 19 августа в Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля.

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Теги: Нетаньяху, Израиль, самолет, скандал
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Комментариев (21)
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ВосставшийИзБана    19.08.2019, 11:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Почему-то всегда, когда пытаюсь прочитать эту фамилию, сначала получается что-то вроде данунах...
fkrfyfan    19.08.2019, 10:59
Оценка:  +2
fkrfyfan
Как была мойщицей туалетов, так и осталась
skolesa    19.08.2019, 10:53
Оценка:  -1
skolesa
Ничего предосудительного не увидел. Она улыбалась. Хотела бы скандал - швырнула бы букет. Что было в самалёте - на видео нет. По факту - она не ест мучного, соль - вредна. Но Хлеб на землю бросать нельзя - факт! Бабий Яр , может , напомнит ей об этом. Не раздувайте муху - в слона. Аминь!
skolesa    19.08.2019, 10:55
Оценка:  -2
skolesa
Самолёте
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 10:55
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Она не мучное не ест, а не кошерное. Мацу надо было с солью подносить! И в присутствии раввина!
T-REX2    19.08.2019, 10:47
Оценка:  +2
T-REX2
Мацу надо было подавать
timo2010    19.08.2019, 10:39
Оценка:  0
timo2010
он ей вечерком бдсмчик устроит
позорище
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 10:41
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Еще очень большой вопрос кто кому и что устроит.
Мухоморище    19.08.2019, 10:31
Оценка:  -8
Мухоморище
Мокши желчью исходят из-за пустяка.)))Завидуют и ревнуют европейскую Украину.К ним,кроме людоедов никто не летает)))
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 10:32
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Это не пустяк. Сарочка имеет большое влияние на своего Беню.
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 10:35
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Мне вообще непонятно, как этот Беня может управлять такой страной, если он не в состоянии управиться со своей Сарочкой.
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 10:57
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Канэшна завидуют, мой дорогой Отравитель мух! )))
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 10:29
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Гои будут писать ноту протеста или подобострастно улыбаясь, сглотнут? Слово за президентом - он то ведь не гой!
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 10:32
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Премьер у нас пока что тоже не гой. Да и кукловод преза тоже не гой. И лидеры оппозиции не гои.
Vasya_iz_Ivanovo    19.08.2019, 10:52
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Вам хорошо, вами управляют не Гои, а что у нас, эх жисть.
Зорян_и_Шкиряк    19.08.2019, 10:58
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
А у вас , Василий, разве не иудеи рулят великой и могучей? Деньги то у кого?.. То-то!
asfd0    19.08.2019, 10:12
Оценка:  +3
asfd0
Типичное отношение господ к своей челяди.
SEMPENTY    19.08.2019, 10:11
Оценка:  +3
SEMPENTY
Тетка охренела совсем. Законный повод для ноты протеста.
asfd0    19.08.2019, 10:13
Оценка:  +1
asfd0
нота протеста от рождённых ползать ))))))) не смеши )))
sharry-sharry    19.08.2019, 10:42
Оценка:  -5
sharry-sharry
Чмо мокшанское,кто бы говорил о ползании,только не убогие кацапы безродные....
tulchanin    19.08.2019, 10:52
Оценка:  +2
tulchanin
Из-за нарушения традиции ? Тогда уж сразу на "Миротворец её добавьте, и въезд ей закройте!"
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