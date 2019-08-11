В Украину впервые за 20 лет прибыл премьер Израиля
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В воскресенье, 18 августа, вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет прибыл с государственным визитом в Украину.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
“Я намерен обсудить с президентом (Украины Владимиром Зеленским, - ред.) создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами“, - заявил Нетаньяху перед вылетом в Киев.
#BREAKING: Israeli PM @netanyahu has landed in Kyiv; 1st foreign leader to visit since @ZelenskyyUa swearing in (Video: @ZeevKam) https://t.co/GNjRqzsIvZ pic.twitter.com/Ytxg9hYDPt— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 18 серпня 2019 р.
По его словам, сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами, и эту связь нужно укреплять.
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В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он проведет переговоры с Нетаньяху в рамках его визита в Украину. Также политики совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Кроме того, в сети опубликовали видео, как в Киеве готовятся к визиту премьер-министра Израиля.
Ukraine prepares for Netanyahu's arrival tomorrow pic.twitter.com/NWnG3aoPOI— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) 17 серпня 2019 р.
Как сообщалось, 18 августа Нетаньяху рассказал, зачем едет в Украину.
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