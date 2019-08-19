Под Киевом мужчина, нарушивший ПДД, умер на руках у патрульных

Водителю-нарушителю стало плохо во время движения.

Вчера, 18 августа, под Киевом на автодороге Киев - Харьков - Довжанский патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Однако после остановки водителю стало плохо.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя в Facebook.

Сообщается, что автомобиль Kia осуществил обгон на перекрестке. После этого его остановили патрульные. Водитель вышел из машины, поздоровался с полицейскими. Затем он направился в салон для того, чтоб предоставить документы. Неожиданно мужчина упал возле машины и начал хрипеть.

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Патрульные предоставили первую медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. К сожалению, медики констатировали смерть.

Позже в машине нашли лекарства от сердечных заболеваний. Жена погибшего, которая прибыла на место происшествия, рассказала, что ее муж болеет хроническими заболеваниями сердца. Проводится служебное расследование. Пока патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

Напомним, в Киеве пьяная компания устроила стрельбу в пабе. Трое людей в состоянии сильного алкогольного опьянения открыли огонь в зале, где было много людей.

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